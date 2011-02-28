  1. استانها
  2. کرمان
۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۰۷

شهردار کرمان:

سال آینده آغاز خیزش زیبا سازی کرمان است

سال آینده آغاز خیزش زیبا سازی کرمان است

کرمان - خبرگزاری مهر: ابوالقاسم سیف الهی با اشاره به لزوم توجه بیشتر به ساماندهی شهر کرمان گفت: سال 90 آغاز جهش زیبا سازی کرمان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سیف الهی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در کرمان گفت: با توجه به اینکه بودجه شهرداری کرمان با رویکرد عمرانی تهیه و تدوین شده است، استراتژی شهرداری کرمان در سال آینده زیباسازی شهر کرمان خواهد بود.

شهردار کرمان با بیان اینکه جهت گیری بودجه شهرداری کرمان در رفع مشکلات ترافیکی، بهسازی خیابان های سطح شهر، فعالیت های فرهنگی و گردشگری است، تصریح کرد: با تداوم حمایت های همیشگی اعضای شورای شهر از برنامه های شهرداری و همچنین تلاش مضاعف پرسنل شهرداری، امیدواریم با یاری خداوند در سال 90 شاهد احداث پارک چهار هکتاری در زمین های تملک شده اطراف قلعه دختر و اردشیر، احداث فاز دوم پارک شورا، فاز دوم پارک مشاهیر، فاز دوم پارک مسافر، بهره برداری مجموعه ورزشی بانوان در پارک مادر، دو کتابخانه و دو سالن ورزشی ویژه بانوان و آقایان در پارک شهید مطهری، چهار زمین مصنوعی چمن در سطح شهر، بهره برداری تقاطع غیرهمسطح 9 دی و سه راهی معلم و جاده تهران و بهره برداری پل دور برگردان ورودی شهر کرمان، افتتاح سه ایستگاه آتش نشانی الغدیر، الهیه و سرآسیاب و آغاز عملیات هفت پل روگذر در شهر کرمان باشیم.

سیف الهی همچنین برگزاری اولین سمپوزیوم ملی مجسمه سازی در کرمان را یادآور شد و گفت: با توجه به استقبال شهروندان کرمانی از برگزاری سمپوزیوم و استقبال و همکاری فرهنگستان هنر در استقرار دبیرخانه سمپوزیوم ملی مجسمه سازی در کرمان، امیدواریم سال آینده شاهد برگزاری دومین سمپوزیوم مجسمه در کرمان باشیم.

شهردار کرمان از ایجاد فضایی مناسب در محل پارک مادر به منظور جانمایی مجسمه های ساخته شده در نخستین سمپوزیوم ملی مجسمه کرمان نیز خبر داد. 
 

کد مطلب 1263717

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها