  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۰۴

تیم آتش‌نشانی نیشابور قهرمان سنگ‌نوردی‌خراسان رضوی شد

تیم آتش‌نشانی نیشابور قهرمان سنگ‌نوردی‌خراسان رضوی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: تیم سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی نیشابور مقام اول مسابقات قهرمانی سنگ‌نوردی‌خراسان رضوی را به ‌دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، این مسابقات ظهر دوشنبه در دو رشته سختی مسیر و بولدرینگ با حضور پنج تیم و تعداد 53 شرکت‌کننده در دو رده سنی در سالن حجاب سبزوار برگزار شد که هیئت‌های کوهنوردی نیشابور و مشهد به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

براساس این گزارش، در بخش انفرادی در رشته سرطناب در رده جوانان، حمیدرضا توزنده‌جانی و غلام‌علی برات‌زاده هر دو از آتش‌نشانی نیشابور و سعید همتی از هیئت کوهنوردی نیشابور مقام‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
 

در رده نونهالان، هاشم گوهرشادی از نیشابور، علی صفرزاده از مشهد و امیر کامیاب از نیشابور مقام‌های اول تا سوم را به‌دست آوردند.

در رشته بولدرینگ  حمیدرضا توزنده‌جانی و غلام‌علی برات‌زاده از نیشابور به‌ طور مشترک، به مقام اول و  مسعود هراتی از مشهد به مقام سوم رسیدند.
 

تیم آتش‌نشانی نیشابور متشکل از رسول صدیقی، حمیدرضا توزنده‌جانی، علی برات‌زاده و سعید حاجی‌بگلو به مربیگری ابوالفضل فولادی و سرپرستی علی صدیقی  در این مسابقات شرکت کرده بود.
 

کد مطلب 1263722

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها