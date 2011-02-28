به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، این مسابقات ظهر دوشنبه در دو رشته سختی مسیر و بولدرینگ با حضور پنج تیم و تعداد 53 شرکتکننده در دو رده سنی در سالن حجاب سبزوار برگزار شد که هیئتهای کوهنوردی نیشابور و مشهد به ترتیب مقامهای دوم و سوم را کسب کردند.
براساس این گزارش، در بخش انفرادی در رشته سرطناب در رده جوانان، حمیدرضا توزندهجانی و غلامعلی براتزاده هر دو از آتشنشانی نیشابور و سعید همتی از هیئت کوهنوردی نیشابور مقامهای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
در رده نونهالان، هاشم گوهرشادی از نیشابور، علی صفرزاده از مشهد و امیر کامیاب از نیشابور مقامهای اول تا سوم را بهدست آوردند.
در رشته بولدرینگ حمیدرضا توزندهجانی و غلامعلی براتزاده از نیشابور به طور مشترک، به مقام اول و مسعود هراتی از مشهد به مقام سوم رسیدند.
تیم آتشنشانی نیشابور متشکل از رسول صدیقی، حمیدرضا توزندهجانی، علی براتزاده و سعید حاجیبگلو به مربیگری ابوالفضل فولادی و سرپرستی علی صدیقی در این مسابقات شرکت کرده بود.
