تاکید چمران و آیت الله جنتی بر توجه به شان نظارتی شوراها

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای عالی استانها دراین جلسه ضمن بر شمردن اصول قانون اساسی مرتبط با قانون شوراها به طرح دیدگاه های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در خصوص نقش و جایگاه شوراها پرداخت.

وی همچنین انتظارات جامعه بزرگ شورایی از شورای نگهبان را بازگو کرد.

چمران در ادامه خواستار توجه شورای نگهبان به شان نظارتی شوراها در اصل یکصدم و به شان تصمیم گیری و اداره امور توسط شوراها در اصل هفتم قانون اساسی شد.

دبیرشورای نگهبان با اشاره به دیدگاه فعلی شورای نگهبان در خصوص نقش نظارتی شوراها گفت: شان تصمیم گیری شوراها در اصل هفتم قانون اساسی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: مهندس چمران نیز جلسات مشترکی را با سایر اعضای شورای نگهبان برگزارکندتا انشاء الله تمام اعضای شورای نگهبان به یک نظر واحد برسند و تفسیر جدیدی در این خصوص ارائه دهند.