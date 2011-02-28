بارش باران سراسر کشور را در بر می گیرد

احسان مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: همانطور که انتظار می‌رفت از امروز سامانه کم فشاری از سمت نوار غرب و شمال غرب کشور وارد می‌شود و ابتدا در این نواحی و از اواخر شب بتدریج در دامنه‌های البرز، مناطقی از تهران و غرب دریای خزر هم بارشهای باران و در ارتفاعات و نواحی سردسیر برف را شاهد خواهیم بود.

وی با اشاره به ادامه فعالیت این سامانه در روز سه شنبه افزود: به تدریج تا فردا بارش بیشتر مناطق نیمه شمالی و برخی نواحی مرکزی و دامنه‌های زاگرس را هم فرا می‌گیرد و بارشهای تهران بیشتر می‌شود اما هرچه به غروب فردا نزدیک می‌شویم بارشها از سمت غرب کشور کمتر می‌شود و بر میزان بارش در شمال شرق افزوده خواهد شد.

این پژوهشگر با اشاره به بارشهای فعلی در جنوب شرق نیز گفت: هم اینک در استانهای جنوبی کشور به خصوص در سیستان و بلوچستان و کرمان بارشهای خوبی را شاهدیم که این بارشها رفته رفته شدیدتر می‌شود و سبب طغیان رودهای فصلی و آب‌گرفتگی معابر عمومی خواهد شد.

وی ادامه داد: البته این بارشها ناشی از سامانه‌ای است که در روزهای ابتدایی هفته در کشور فعال بود.

مرادی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد بارشها برای نیمه شمالی کشور تا آخر اسفند ماه بسیار مطلوب باشد و طبق تحقیقاتی که انجام شده میزان بارش در نیمه شمالی تا اواخر اسفند ماه در حد نرمال و یا حتی فراتر از نرمال بلند مدت خواهد بود.