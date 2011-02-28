یک مقام سازمان ملل خواستار حمایت از اعتراضات در خاورمیانه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویتزر، "ناوی پیلای" روز دوشنبه در آغاز نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت : جامعه جهانی باید با قاطعیت و در عمل از انجام اصلاحات اجتناب ناپذیر در خاورمیانه پشتیبانی کند.

وی که در ژنو صحبت می کرد، افزود: تحریم ها علیه لیبی اساس محکمی را برای اقدامات بین المللی به منظور حمایت از معترضان و همین طور لیبیایی ها و خارجی هایی که از خشونت ها می گریزند فراهم کرده است.

پیلای همچنین برخی دولتهای خاورمیانه ای از جمله لیبی را متهم به پاسخ های غیر قانونی و محکم به تظاهرات دموکراسی خواهانه در کشورهایشان کرد.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به سران دیکتاتور هشدار می دهد که ممکن است اقدامات آنها علیه غیر نظامیان بر اساس قوانین بین المللی در چارچوب اقدامات جنایت آمیز طبقه بندی شود.