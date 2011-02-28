1368 واحد مسکن مهر در خراسان جنوبی به بهره‌ برداری می ‌رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمود محسن زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال همت مضاعف و کارمضاعف حدود یک‌هزار و 368 واحد مسکونی طرح مسکن مهر درشهرهای بالای 25 هزارنفر جمعیت استان خراسان جنوبی آماده افتتاح و بهره ‌برداری است.

وی افزود: از جمله این پروژه‌ها می ‌توان به مجتمع مسکونی 500 واحدی مسکن مهر صدف بیرجند، پروژه 200 واحدی خیران مسکن ‌ساز واقع در دهلکوه، پروژه 80 واحدی توسعه و عمران، پروژه 30 واحدی تعاونی مسکن مهر سکنی گستر معلولان بهزیستی، پروژه 30 واحدی تعاونی مسکن فرهنگیان بیرجند است.

وی پروژه 50 واحدی تعاونی مسکن کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، پروژه 300 واحدی خودمالکان در بیرجند و قاین، پروژه 48 واحدی مسکن مهر محرومان قاین، پروژه 80 واحدی خودمالکان فرهنگیان بیرجند، پروژه 148 واحدی اتحادیه تعاونی مسکن کارگران اتحادیه کویرتایر و پروژه 56 واحدی بافت فرسوده بیرجند و قاین را از دیگر پروژه های قابل افتتاح امسال برشمرد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی تصریح کرد: تسهیلات پرداختی اکثر این پروژه‌ها از محل تسهیلات مسکن مهر تامین شده که کل مبلغ تسهیلات پرداختی بالغ بر 234 هزار و 800 میلیون ریال بوده و تعداد یک هزار و 368 خانوار از اجرای این پروژه‌ها بهره‌ مند می ‌شوند.

محسن ‌زاده ادامه داد: همچنین از دیگر پروژه‌های عمرانی استان می ‌توان به پروژه 10 واحد مسکونی سازمانی در نهبندان با اعتباری بالغ بر شش هزار و 790 میلیون ریال و پروژه سالن‌های ورزشی آقایان و بانوان انقلاب شهرستان فردوس با اعتباری بالغ بر چهار هزار و 320 میلیون ریال، دو هزار و 45 واحد مسکونی طرح مسکن مهر، بهره‌ برداری از فاز اول مجتمع سایت ادارات کل استان (ساختمان 9 اداره کل)، بیمارستان‌های 24 تختخوابی در شهرستان‌های سربیشه سرایان و اسدیه و منازل مسکونی سازمانی در سطح استان اشاره کرد که در آینده نزدیک به مرحله بهره ‌برداری می ‌رسد.