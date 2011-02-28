موج اسلام خواهی منطقه از برکات انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور طی سخنانی در همایش مدیران حراست استانداری ها، شهرداری های مراکز استان ها و سازمان های تابعه وزارت کشور که در سالن پیامبر اعظم(ص) برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری این همایش ها موجب ایجاد هرچه بیشتر وحدت رویه در جهت بهبود عملکرد و نیل به اهداف خواهد شد.

نجار با تاکید بر اینکه حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب مهمترین وظیفه مردم است، اظهارداشت: ملت ایران مثل یک شمشیر آبدیده شده که بارها تهدیدها وکارشکنی ها را پشت سر نهاده و امروز با سرافرازی به راه خود ادامه می دهد.

وزیر کشور با اشاره به برخی فتنه انگیزی و شبه افکنی ها که طی 32 سال علیه انقلاب اسلامی انجام شده است گفت: فتنه 88 نمونه بارز این شبهات بود که مردم با شناخت ،بصیرت و آگاهی کامل این کید دشمنان را به خودشان بازگرداندند.

وی ضمن برشمردن اهداف مراکز حراست در زمینه های کلان و راهبردی، عملیاتی و اعمال نظارت به تشریح جایگاه حراست در پیشگیری از تخلف پرداخت و تصریح کرد: پیشگیری از جرم هزینه کردن نیست بلکه سرمایه گزاری است.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه حراست چشم بینا و مامن سازمان ها و حوزه های تابعه خود است گفت: مراکز حراست در صورت انجام صحیح وظایف خود، کاری پیامبرگونه و انسان ساز را انجام می دهد.

وی افزود: این امر مستلزم حفظ جایگاه انسانی افراد در گزینش ها و دوری از ترش رویی و حسن برخورد با مراجعین دستگاه های ذیربط خواهد بود.

نجار با اشاره به اینکه شرایط امروزکشور در عرصه های داخلی و بین المللی با هدایت مقام معظم رهبری در بهترین شرایط قرار دارد بیان داشت: با اجرای صحیح و دقیق قانون هدفمندی یارانه ها ضمن خنثی کردن توطئه های دشمنان با همکاری بی نظیر مردم و مسوولان این قانون به نقطه عطفی در تاریخ کشورو الگویی برای سایر ملل تبدیل شده است.

وزیر کشور با اشاره به قدرت تاثیرگذاری ایران در منطقه اظهارداشت: خیزش مردم و موج اسلام خواهی و عدالتخواهی و انقلاب های منطقه از برکات انقلاب اسلامی است. هر چند برخی در پی کتمان این اثر گذاری بوده و این خیزش عظیم مردمی را به خواسته های صنفی و اقتصادی منتسب می کنند ولی خود این معاندین نیزبه موفق بودن مسیر ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی اذعان می کنند.

وی با بیان اینکه تا چند دهه پیش حیات ملت ها وابسته به شرق و غرب بود امام راحل این رویه را تغییر داد، گفت: ثمره آن انقلاب عظیم این است که فصل بیداری ملت ها در منطقه آغاز شده است.

وزیر کشور با بیان اینکه جایگاه کشورمان قبل از انقلاب در نظام بین الملل چندان تعیین کننده نبود، تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران در مباحث اقتصادی، دفاعی، سیاسی وبین المللی در منطقه حرف اول را می زند و در بخش هایی نظیر علوم پایه مانند سلول های بنیادی و علم نانو، پزشکی و هوافضا پیشرفت های ایران اسلامی تعجب همگان را برانگیخته است.