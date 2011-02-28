۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۴۴

در گفتگو با مهر مطرح شد:

پاسخ مثبت مهدوی کنی به دعوت حدود 60 عضو خبرگان/ پیام شفاهی هاشمی

مسئول دفتر آیت‌الله مهدوی کنی گفت: در پی دعوت حدود 60 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و تقاضا از آیت الله مهدوی کنی برای حضور در انتخابات ریاست مجلس خبرگان ایشان به این درخواست پاسخ مثبت دادند.

حجت‌الاسلام سید مصطفی میرلوحی مسئول دفتر آیت‌الله مهدوی کنی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص حضور آیت الله مهدوی کنی در انتخابات مجلس خبرگان گفت: بنا به دعوت حدود 60 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و تقاضا از ایشان برای حضور در انتخابات ریاست مجلس خبرگان آیت الله مهدوی کنی به این درخواست پاسخ مثبت دادند و قصد دارند که در انتخابات پیش روی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری نامزد ریاست شوند.

وی در ادامه خبر دو پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی به آیت الله مهدوی کنی مبنی بر حضور در انتخابات ریاست مجلس خبرگان را تایید کرد و گفت: این پیامها شفاهی بوده است.

مسئول دفتر آیت‌الله مهدوی کنی همچنین تصریح کرد: برخی سخنان مبنی بر عدم حضور آیت الله مهدوی کنی در انتخابات مجلس خبرگان کذب محض است.

کد مطلب 1263731

