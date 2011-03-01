سبد مصرف انرژی جنوبیها نباید تفاوتی با سایر نقاط کشور داشته باشد

محمد آشوری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، بیان داشت: داشتن نگاه جامع، پویا و آینده نگر در صنعت آب و برق استان و نیز دیگر حوزه ها امری ضروری است که باید در پاسخگویی به نیازهای اساسی استان در آینده لحاظ شود.

وی ضمن اشاره به نیاز استان و منطقه به دلیل اقتصادی بودن به ساخت نیروگاه های جدید و افزایش تولید برق گفت: صنعت برق استان باید سهم عمده ای از مصرف گاز به لحاظ صنایع انرژی بر بودن و صرفه زیست محیطی آن داشته باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: تبدیل شدن هرمزگان به یکی از قطبهای بزرگ اقتصاد و صنعت کشور لزوم وجود مجموعه های توانمند نیروگاهی همچون نیروگاه خلیج فارس و نیز توسعه و ساخت بیش از پیش نیروگاه ها و تولید برق بیشتر را ضروری می بخشد.

وی گفت: در حال حاضر مجموعه نیروهای انسانی شاغل در حوزه صنعت آب و برق استان از توان کارشناسی بالایی برخوردار هستند.