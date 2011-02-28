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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۴۴

عبدالله صالح عقب نشینی کرد/

وعده تشکیل دولت وحدت ملی و اصلاح قانون اساسی در یمن

وعده تشکیل دولت وحدت ملی و اصلاح قانون اساسی در یمن

منابع خبری لحظاتی پیش اعلام کردند: رئیس جمهوری یمن خواستار تشکیل دولت وحدت ملی طی ساعات آتی و اصلاح قانون اساسی با حضور مخالفان شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره لحظاتی پیش اعلام کرد : "علی عبدالله صالح" رئیس جمهوری یمن خواستار تشکیل دولت وحدت ملی طی ساعات آتی شده است.

عبدالله صالح همچنین از مخالفان خواسته است گزینه های موردنظر خود را در دولت وحدت ملی معرفی کنند. رئیس جمهور یمن همچنین وعده داده است که با تشکیل کمیته ای مشترک از سوی دولت و مخالفان قانون اساسی تغییر خواهد کرد.

 این در حالی است که مخالفان یمنی فردا سه شنبه را روز خشم اعلام کرده اند. منابع خبری در روزهای اخیر از برخورد شدید نیروهای دولتی یمن با مردم مخالفان خبر می دهند که چندین کشته و زخمی در پی داشته است.

کد مطلب 1263733

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