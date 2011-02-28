مهلت ارسال مقالات سومین جشنواره پژوهش های قرآنی تمدید شد

اصغر حاج علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: با توجه به استقبال دانشجویان واساتید دانشگاه در ارسال مقالات به سومین جشنواره پژوهش های قرآنی دبیر خانه برگزاری این جشنواره اقدام به تمدید مهلت ارسال مقاله کرده است.

قائم مقام دبیرسومین جشنواره پژوهشهای قرآنی دانشگاه پیام نور کشور با بیان اینکه تاکنون بیش از 70 مقاله به دبیر خانه این جشنواره ارسال شده است، ابراز امیدواری کرد: با تمدید مهلت ارسال مقاله این تعداد به دو برابر افزایش یابد.

وی محورهای این جشنواره را قرآن و اهل بیت(ع)، قرآن و بصیرت، قرآن و علوم انسانی و قرآن و جنگ نرم عنوان کرد.

حاج علی اکبری ارسال مقالات سومین جشنواره پژوهش های قرآنی را از طریق پست سفارشی و به صورت اینترنتی عنوان کرد و افزود: محققین می توانند مقالات خود را به صورت نسخه چاپی به دبیر خانه جشنواره پژوهش های قرآنی واقع در زنجان ارسال کرده و یا از طریق سایت الکترونیکی www.pnuz.ir بخش جشنواره پژوهش های قرآنی ویا از طریق پست الکترونیکی به آدرس quran@pnuz.irبه دبیرخانه ارسال مقاله داشته و اطلاعات بیشتر را در این خصوص از سایت مذکور کسب کنند.

مدیر فرهنگی دانشگاه پیام نور استان زنجان افزود: مقالات ارسالی در کمیته علمی تخصصی و با حضور صاحب نظران در حوزه تخصصی ذیربط مورد بررسی قرار گرفته و نتایج داوری در خصوص وضعیت هر مقاله به اطلاع محقق خواهد رسید.

علی اکبری با اشاره به اینکه شرکت در جشنواره برای دانشجویان کلیه مراکز و موسسات آموزش عالی آزاد است، افزود: مراسم اختتامیه این جشنواره در روز سوم خرداد ماه سال 1390 همزمان با روز ملی ایثار وشهادت به میزبانی دانشگاه پیام نور استان زنجان صورت می گیرد.

قائم مقام دبیر سومین جشنواره پژوهش های قرآنی دانشگاه پیام نور کشور در خصوص جوایز نفرات برتر این جشنواره افزود: به مقالات برتر جوایز بسیار نفیسی اهدا خواهد شد.

حاج علی اکبری با بیان اینکه دانشگاه پیام نور استان زنجان امسال میزبان برنامه های قرآنی بوده است، اظهار داشت: میزبانی دانشگاه پیام نور استان زنجان در برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم دانشگاه پیام نور کشور در دو بخش کتبی و شفاهی از مهمترین برنامه های قرآنی این دانشگاه است که بخش کتبی آن برگزار شده و به پایان رسیده است و بخش شفاهی این مسابقات نیز در مرحله استانی در حال برگزاری است.