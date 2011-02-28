سئول به تهدیدهای پیونگ یانگ واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینوا، وزارت اتحاد کره جنوبی امروز دوشنبه اعلام کرد: انتقادهای تند حزب دموکراتیک کره شمالی درباره رزمایش سالانه مشترک آمریکا و کره جنوبی کمکی به بهبود روابط در شبه جزیره کره کمک نمی کند.

"چون هائه سونگ" سخنگوی وزارت اتحاد کره جنوبی در یک جلسه توجیهی گفت : رزمایش نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی ماهیت دفاعی دارد.

این رزمایش پس از آن برگزار می شود که کره شمالی با اشاره به اقدامات نظامی قاطعانه خود علیه رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی اعلام کرد: به اقدامات تحریک آمیز در قالب ایجاد جنگی تمام عیار در شبه جزیره کره پاسخ می دهیم.

پیونگ یانگ همچنین معتقد است که سئول با توزیع جزوات، دی وی دی (لوح های فشرده) و حتی پول در میان مردم کره شمالی یک جنگ روانی را علیه این کشور آغاز کرده است.