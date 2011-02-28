  1. بین الملل
  2. سایر
۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۲۴

ادامه تنش در شبه جزیره کره/

سئول به تهدیدهای پیونگ یانگ واکنش نشان داد

سئول به تهدیدهای پیونگ یانگ واکنش نشان داد

وزارت اتحاد کره جنوبی با اشاره به تهدیدات کره شمالی درباره وقوع جنگی تمام عیار در شبه جزیره کره اعلام کرد: انتقادهای تند کره شمالی به بهبود روابط در شبه جزیره کره کمک نمی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینوا، وزارت اتحاد کره جنوبی امروز دوشنبه اعلام کرد: انتقادهای تند حزب دموکراتیک کره شمالی درباره رزمایش سالانه مشترک آمریکا و کره جنوبی کمکی به بهبود روابط در شبه جزیره کره کمک نمی کند.

"چون هائه سونگ" سخنگوی وزارت اتحاد کره جنوبی در یک جلسه توجیهی گفت : رزمایش نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی ماهیت دفاعی دارد.

این رزمایش پس از آن برگزار می شود که کره شمالی با اشاره به اقدامات نظامی قاطعانه خود علیه رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی اعلام کرد: به اقدامات تحریک آمیز در قالب ایجاد جنگی تمام عیار در شبه جزیره کره پاسخ می دهیم.

پیونگ یانگ همچنین معتقد است که سئول با توزیع جزوات، دی وی دی (لوح های فشرده) و حتی پول در میان مردم کره شمالی یک جنگ روانی را علیه این کشور آغاز کرده است.
کد مطلب 1263744

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها