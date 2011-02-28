سئول به تهدیدهای پیونگ یانگ واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینوا، وزارت اتحاد کره جنوبی امروز دوشنبه اعلام کرد: انتقادهای تند حزب دموکراتیک کره شمالی درباره رزمایش سالانه مشترک آمریکا و کره جنوبی کمکی به بهبود روابط در شبه جزیره کره کمک نمی کند.
"چون هائه سونگ" سخنگوی وزارت اتحاد کره جنوبی در یک جلسه توجیهی گفت : رزمایش نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی ماهیت دفاعی دارد.
این رزمایش پس از آن برگزار می شود که کره شمالی با اشاره به اقدامات نظامی قاطعانه خود علیه رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی اعلام کرد: به اقدامات تحریک آمیز در قالب ایجاد جنگی تمام عیار در شبه جزیره کره پاسخ می دهیم.
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