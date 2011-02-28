لشگر کشی آمریکا به خاورمیانه دیوانگی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های آمریکا، رابرت گیتس که در آئین فارغ‌التحصیلی افسران جوان از دانشگاه نظامی "وست پوینت" صحبت می کرد، افزود: "این فکر که ارتش آمریکا به لشکرکشی وسیع پیاده نظام دیگری کشانده شود، وحشتناک است."



وزیر دفاع آمریکا گفت :"هر وزیر دفاع بعدی نیز که به رئیس ‌جمهور برای اعزام نیروی زمینی به آسیا یا خاورمیانه مشورت بدهد، (همانگونه که ژنرال مک آرتور با ظرافت گفته بود)، ابتدا باید مغزش آزمایش شود."

ژنرال مک آرتور، قهرمان آمریکایی جنگ جهانی دوم در نبردهای دریای آرام، زمانی که به جان اف. کندی، رئیس‌ جمهوری آمریکا در سال ۱۹۶۱ بررسی یک دخالت نظامی آمریکایی در آسیا ارائه شده بود، خطاب به کندی گفته بود که "هرکس که به شما بگوید لشکرکشی کنید، بفرستید مغزش را آزمایش کنند."

تکرار سخنان مشابه از سوی وزیر دفاع آمریکا، آن هم در اوج بحران لیبی، از سوی بسیاری از ناظران، بلافاصله به مخالفت گیتس با احتمال درخواست از آمریکا و یا ناتو برای دخالت نظامی در لیبی تعبیر شده است.

هفته گذشته، این احتمال در سطح رسانه‌های آمریکایی مطرح بود که ناتو، که آمریکا عضو مهم آن است، احتمال دخالت نظامی در لیبی را بررسی کند. در حالی که برخی از سخنگویان دولت آمریکا گفته بودند که احتمال هر اقدامی از سوی باراک اوباما در قبال لیبی مطرح است.

گیتس در سخنرانی خود، با اشاره به نبردهایی که ارتش آمریکا در دهه اخیر در عراق و افغانستان در آن درگیر بوده، تأکید کرد:"آمریکا دیگر نباید خود را وارد چنین معرکه ‌هایی کند".

گیتس گفت: احتمال اینکه نیروهای پیاده نظام بزرگی را وارد کارزاری مشابه کنیم، کم است؛ زیرا که این اقدام هزینه زیاد و آمادگی برای آن دشوار است؛ دیگر سخت است که باورکنیم که دوباره شریک گامی با هدف استقرار صلح و یا اداره یک کشور جهان سومی باشیم."

وزیر دفاع آمریکا افزود: بیشترین تلاش باید روی مقابله با توانمند شدن نظامی عوامل مختلف خصم متمرکز باشد و نگذاشت که آنها به قابلیتهای نظامی تازه‌ای دست یابند که به نظر می رسد از این راه است که می‌توان با بحران عمیق و همه جانبه مبارزه کرد.



رابرت گیتس در بخش دیگری از سخنانش گفت : "کسانی که مسئولیت جان سربازان بسیاری به تصمیمات آنها بستگی دارد و نیز مسئول هزینه کردن میلیون‌ها دلار بودجه هستند، در امور کاغذ بازی غرق می‌شوند."

به گفته وی، جنگ عراق و افغانستان به "مبارزه افسران دون پایه‌ ای" تبدیل شده که ناچارند تصمیم‌هایی را بگیرند که برآورد وسیع‌تر و پیچیدگی بیشتری می‌طلبید.

گیتس در سخنانش بر این واقعیت تلخ نیز تاکید کرد که آمریکا "پیشینه خوبی در پیش‌بینی بحران‌های بعدی در مورادی از جمله بحران مایاگوئز گرفته تا گرانادا، پاناما، سومالی، بالکان، هائیتی، کویت، عراق نداشته است".