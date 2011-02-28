کارگاه آموزشی آشنایی با بیماریهای تنفسی طیور در کرمان برگزار شد

غلامرضا زید آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: کارگاه آموزشی آشنایی با بیماریهای تنفسی طیور با با هدف جلوگیری از بیمارهای طیور در کرمان برگزار شد.

وی با اشاره به اهمیت پروتئین دامی در سفره بویژه گوشت مرغ و تخم مرغ تاکید کرد: جهت داشتن مدیریت صحیح بهداشتی در بحث پرورش طیور و عرضه محصولات با کیفیت بالا بایستی کلیه مراکز مرتبط ارتباط تنگاتنگی با اداره کل دامپزشکی داشته باشند.

وی تصریح کرد: در خصوص بسیاری از بیماریهای طیور بویژه بیماریهای تنفسی که به صورت فصلی در مرغداریها شیوع پیدا می کنند بایستی مسائل امنیت زیستی به صورت کامل رعایت شوند تا از پراکندگی و گسترش آن در منطقه جلوگیری کرد.

زیدآبادی از پرورش دهندگان و مسئولین کشتارگاه های حاضر در این جلسه خواست که با رعایت کلیه مسائل بهداشتی در سطح مرکز و همچنین هماهنگی لازم با شبکه های دامپزشکی شهرستانها در زمان جوجه ریزی، انجام واکسیناسیون و اخذ گواهی سلامت در زمان کشتار در راستای ارتقاء بهداشتی صنعت طیور انجام گیرد.