پیام تسلیت وزیر علوم به مناسبت درگذشت ابوالقاسم گرجی

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در این پیام آورده است: خبر درگذشت استاد فرزانه، فقید و حقوقدان برجسته دانشگاه تهران جناب آقای دکتر ابوالقاسم گرجی(ره) موجب تأثر و تأسف فراوان شد.

بی گمان زحمات و خدمات آن فقید سعید در عرصه های علمی و فرهنگی به ویژه در حوزه آموزش و پژوهش دانشجویان و تحقیقات گسترده حقوقی در جامعه دانشگاهی کشور ماندگار خواهد ماند.

با بهره‌برداری از آثار و تألیفات آن مرحوم نام نیک آن استاد همواره در یادها باقی است. از خداوند متعال برای آن مرحوم علوم درجات و صبر و شکیبایی بازماندگان مسئلت می‌نمایم.