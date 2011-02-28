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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۰۹

پیام تسلیت وزیر علوم به مناسبت درگذشت ابوالقاسم گرجی

پیام تسلیت وزیر علوم به مناسبت درگذشت ابوالقاسم گرجی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور پیامی درگذشت مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی استاد برجسته دانشگاه تهران را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در این پیام آورده است: خبر درگذشت استاد فرزانه، فقید و حقوقدان برجسته دانشگاه تهران جناب آقای دکتر ابوالقاسم گرجی(ره) موجب تأثر و تأسف فراوان شد.
 
بی گمان زحمات و خدمات آن فقید سعید در عرصه های علمی و فرهنگی به ویژه در حوزه آموزش و پژوهش دانشجویان و تحقیقات گسترده حقوقی در جامعه دانشگاهی کشور ماندگار خواهد ماند.
 
با بهره‌برداری از آثار و تألیفات آن مرحوم نام نیک آن استاد همواره در یادها باقی است. از خداوند متعال برای آن مرحوم علوم درجات و صبر و شکیبایی بازماندگان مسئلت می‌نمایم.
کد مطلب 1263755

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