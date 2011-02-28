۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۰۷

476 میلیارد ریال سهم در بورس تهران معامله شد

167 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 476 میلیارد و 954 میلیون ریال امروز در بورس تهران دادو ستد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز کاری هفته جاری سهامداران در 18هزار و 106 بار معامله 167 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 476 میلیارد و 954 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران مبادله کردند.

کارگزارن بازار سرمایه امروز در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت‌ها کشیدند که ارزش بازار سهام با 11 هزار و 331 میلیارد ریال به یک میلیون و 31 هزار و 700 میلیارد ریال رسید.

در پایان معاملات امروز شاخص کل با 237 واحد کاهش نسبت به دیروز عدد 21 هزار و 663 واحد را نشان می‌دهد، این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت بزرگ با افت23.2 واحدی به عدد 1295 واحد رسید.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 27 هزار و 123 واحد رسید که نسبت به روز یک‌شنبه هشتم اسفندماه امسال 424 واحد کاهش داشته است.

شاخص بازار اول هم امروز عدد 18 هزار و 168 واحد را، نشان می دهد که این رقم نسبت به دیروز 210 واحد افت دارد. در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با کاهش 213 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 28 هزار و 130 واحد توقف کرد.

