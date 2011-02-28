زلزله حدفاصل سردشت تا بانه را لرزاند

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی گفت: حوالی ساعت 15 و پنج دقیقه بعد از ظهر دوشنبه زلزله حدفاصل بین شهرستان سردشت در آذربایجان غربی و بانه در استان کردستان را لرزاند.