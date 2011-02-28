زلزله حدفاصل سردشت تا بانه را لرزاند

جعفر ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با تایید خبر بروز زلزله در حوالی شهرستان های سردشت و بانه افزود: حوالی ساعت 15 بعد از ظهر پس لرزه ای در مقایس 3.6 ریشتر حدفاصل مرز دو استان آذربایجان غربی و کردستان را لرزاند.
وی ادامه داد: این پس لرزه در زمینی به وسعت 10 کیلومتر که اراضی کشاورزی را شامل می شود روی داده ولی به هیچ یک از اراضی کشاورزی دو منطقه آسیب جدی وارد نشده است.
ذوالفقاری با بیان اینکه این موضوع توسط ستاد بحران دو استان در حال بررسی است اظهارداشت: براساس ارزیابی اولیه پیش بینی می شود این امر به دلیل مشکل در بخش سفره های زیرزمینی با نشست قنوات منطقه روی داده باشد.
وی یادآورشد: دلیل اصلی بروز این حادثه و میزان خسارات احتمالی در دست بررسی قرار دارد.
