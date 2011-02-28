2.5 میلیارد ریال اعتبار به صندوق هنرمندان کرمان اختصاص می یابد

وحید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تاکنون در استان کرمان 169 نفر عضو صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان شده اند.

معاون فرهنگی ارشاد اسلامی استان کرمان تصریح کرد: از این تعداد 18 خبرنگار و فعال مطبوعاتی، 31 هنرمند رشته هنرهای تجسمی، 64 هنرمند رشته نمایش، 18نویسنده، 19هنرمند رشته های مختلف موسیقی، پنج شاعر، چهار هنرمند خوشنویس و 10 نفر شاخه های مرتبط دیگر که حائز شرایط لازم بوده اند با تکمیل مدارک و ارسال پرونده به عضویت صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان درآمده و کارت عضویت آنان صادر و تحویل شده است از این آمار تعداد 79 نفر متعلق به شهرستان کرمان است.

وی با اشاره به این که تاکنون 712 نفر عضو این صندوق هستند تصریح کرد: با هماهنگی انجام شده طی سال جاری 625 میلیون ریال تسهیلات از محل این صندوق جذب شده است و با توجه به پرونده های موجود تا پایان سال حداقل دو میلیارد و پانصد میلیون ریال دیگر تسهیلات برای اعضا جذب خواهد شد.

این مسئول با اشاره به این که مؤلفان، مترجمان، پژوهشگران، مصححان، ویراستاران، گردآورندگان کتاب، تصویرگران کتاب کودک، قاریان و مفسران قرآن، سردبیران، مدیران مسئول، خبرنگاران و عکاسان نشریات، هنرمندان رشته های مختلف واجد شرایط این صندوق هستند، گفت: این صندوق به منظور فراهم ساختن شرایط مساعد برای ایجاد اشتغال و تضمین خلق آثار فرهنگی هنری سینمایی و مطبوعاتی و رفع بخشی از مشکلات معیشتی اعضا از طریق حمایت های سه گانه توسعه ای، بیمه ای و تامین آتیه، فعالیت می کند و پرداخت تسهیلات براساس طرح های ارائه شده و شاخص های تعیین شده برابر جدول عوامل امتیازی هر یک از اعضاء نظیر تحصیلات رسمی یا معادل آن، سوابق تجربی و منزلت حرفه ای قابل تعیین است.