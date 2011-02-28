وستروله خواستار تحریم 60 روزه دیکتاتور لیبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه رژیم لیبی "گیدو وستروله" وزیر امور خارجه آلمان خواستار افزایش فشارها به دیکتاتور این کشور برای کناره گیری شد.

وستروله در نشست امروز دوشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو از لزوم اعمال تحریمهای بیشتر علیه لیبی برای پایان دادن به کشتار معترضان در این کشور سخن گفت. وی پیشنهاد تحریم مالی و اقتصادی قذافی و نزدیکانش را به مدت 60 روز مطرح کرد.

وزیر امورخارجه آلمان همچنین از جامعه جهانی خواست که درباره لیبی ممنوعیت پروازی را اعمال کنند. روز گذشته نیز "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان از "معمر قذافی" دیکتاتور لیبی خواست کناره گیری کند.

گفتنی است وستروله که برای شرکت در نشست دو روزه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ژنو رفته دیدار با "هیلاری کلینتون" و"سرگئی لاوروف" وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه را در دستور کار دارد.