اقتصاد ایران مرجع جهانی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن صبح امروز در مراسم افتتاح فاز یک تا 4 گروه تولیدی صنایع غذایی شیرین نوین، گفت: مهمترین روش رعایت حقوق مصرف کنندگان ایجاد رقابت بین تولید کنندگان است که در سالهای گذشته در اغلب صنایع به خاطر کمبود ظرفیت ها رعایت نشده و انحصار ایجاد شده بود.

وی افزود: امروز ظرفیت تولید به گونه ای است که رقابت میان تولید کنندگان وجود داشته و در اغلب بخش ها حقوق مصرف کنندگان به همین دلیل رعایت می شود.

وی با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: اغلب پیش بینی می کردند که تورم ناشی از اجرای این قانون بسیار بالا باشد اما به رغم اجرای هدفمند سازی یارانه ها و البته به دلیل رقابت میان تولید کنندگان بازار آرام و با انضباطی را سپری کردیم و در عین حال تولید کنندگان نیز رشد خود را در این مدت داشتند.

وزیر صنایع و معادن با اشاره به رویه های تولید در سالیان گذشته گفت: این رویه ها بیشتر رانت زا بوده و موجب می شد که حقوق مصرف کنندگان تضییع شود ولی امروز ما زمینه ها و روش ها را تغییر داده ایم و با این استراتژی بازار رقابتی را دنبال کردیم.

وی از شیوه های بانکداری در شرایط کنونی نیز انتقاد کرد و گفت: وقتی نظام بانکی در پی سودهای مختلف خود بوده و آن را مبنای تراز مثبت خود می داند تورم ناشی از این امر در تولیدات خود را نشان داده و موجب عدم شکوفایی در سیستم تولید کشور می شود.

وی اجرای طرح تحول اقتصادی را به همراه قانون هدفمند سازی یارانه ها 2 بال برای اقتصاد کشور دانست و گفت: ظرفیت های امروز هیچ گاه در اختیار اقتصاد ما نبوده و اگر قدر این ظرفیت ها را ندانیم یک فرصت سوزی شده است.

محرابیان در عین حال گفت: اما درباره هدفمندی یارانه ها باید به این نکته توجه داشت که ما در ابتدای راه هستیم و می توانم بگویم که تازه درست سوار شدن بر مرکب را یاد گرفته ایم.

وزیر صنایع در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه در حوزه اقتصاد نیز جمهوری اسلامی ایران مرجع شده است گفت: در حوزه های مختلف امروز کارهای بی نظیری انجام می شود و در حالی که در گذشته اغلب روند راه اندازی صنایع توسط خارجی ها صورت می گرفت امروز متخصصین ایرانی کارخانجات و صنایع مختلف را در دیگر کشورها راه می اندازند.