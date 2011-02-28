اسامی داوران دیدارهای هفته نوزدهم مسابقات لیگ دسته اول اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی و برنامه دیدارهای هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 12/12/89

* آلومینیوم هرمزگان - سپیدرود رشت، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی بندرعباس

داور: آرش خرمیان، کمک‌ها: قهرمان نجفی و محمدرضا طالبی، داورچهارم: مهدی باغیانی

ناظر: یداله سلیمانی

* استقلال اهواز - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی اهواز

داور: محمدرضا اکرمی، کمک‌ها: حمزه علی سلیمانی و محمدرضا مدیرروستا، داورچهارم: برزو ادراک

ناظر: فرج اله یثربی

* برق شیراز - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: اسماعیل آمری، کمک‌ها: جلیل شعرانی و حسین غلامی، داورچهارم: روح اله شادی

ناظر: حسین عرب براقی

جمعه - 13/12/89

* شهرداری بندرعباس - ماشین سازی تبریز، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی بندرعباس

داور: محمدحسین کاظمیان، کمک‌ها: سجاد قنبری و محمدحسن محمدی، داورچهارم: مهدی باغیانی

ناظر: یداله سلیمانی

* مس سرچشمه - ابومسلم خراسان، ساعت 14:15، ورزشگاه زینلی سرچشمه

داور: محمدحسین اسدی، کمک‌ها: رضاعلی لیوانی و مصطفی دهقانی، داورچهارم: محمدحسین ترابیان

ناظر: سعید بطحائی

* صنعت ساری - داماش دورود، ساعت 14:15، ورزشگاه شهدای ساری

داور: علیرضا شیخی، کمک‌ها: علیرضا ایلدروم و علیرضا شربتی، داورچهارم: علی مطلبی

ناظر: جواد تقی‌پور

* شهرداری یاسوج - تربیت یزد، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی یاسوج

داور: سیدمهدی سیدعلی، کمک‌ها: بهروز برون و عبدالحسین سواری، داورچهارم: بهروز رنجبر

ناظر: عباس شهرجو

* نفت مسجد سلیمان - پیام خراسان، ساعت 14:15، ورزشگاه اختصاصی مسجدسلیمان

داور: محمد ملکی، کمک‌ها: سعید قاسمی و مرتضی شعاعی، داورچهارم: بروز ادراک

ناظر: فرج اله یثربی

* فولاد نطنز - مس رفسنجان، ساعت 14:15، ورزشگاه منوچهری نطنز

داور: البرز حاجی‌پور، کمک‌ها: محمدحسین معتمدی و حسین طالقانی، داورچهارم: کاظم مرادی

ناظر: حسین نجاتی

* گل گهر سیرجان - همیاری اراک، ساعت 14:15، ورزشگاه اختصاصی سیرجان

داور: امیرحسین فتاحی، کمک‌ها: علیرضا کناری و سعید آل‌وردی، داورچهارم: سعید سعیدفر

ناظر: نادر جعفری

* مقاومت سپاسی شیراز - اتکای گلستان، ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: پیمان فرخی مهر، کمک‌ها: علی یوسفی و حسن ظهیری، داورچهارم: موعود بنیادی‌فر

ناظر: حسین عرب براقی

* داماش گیلان - کاوه تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه شهیدعضدی رشت

داور: منصور نوری، کمک‌ها: بهرام کیانی و حمید نظری، داورچهارم: رسول رهبرفام

ناظر: حبیب اله شیرازی

* فولاد یزد - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:15، ورزشگاه نصیری یزد

داور: قاسم واحدی، کمک‌ها: محمدرضا غنو و جواد رنگ رز، داورچهارم: نوراله حیدری

ناظر: جلال مرادی

* شیرین فراز کرمانشاه - نساجی مازندران، ساعت 14:15، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

داور: ایرج ساعدی، کمک‌ها: ارمان اسعدی و نظام مولودی، داورچهارم: پیام باقری دوست

ناظر: رامین عرفانیان