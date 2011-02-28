اسامی داوران دیدارهای هفته نوزدهم مسابقات لیگ دسته اول اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی و برنامه دیدارهای هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه - 12/12/89
* آلومینیوم هرمزگان - سپیدرود رشت، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی بندرعباس
داور: آرش خرمیان، کمکها: قهرمان نجفی و محمدرضا طالبی، داورچهارم: مهدی باغیانی
ناظر: یداله سلیمانی
* استقلال اهواز - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی اهواز
داور: محمدرضا اکرمی، کمکها: حمزه علی سلیمانی و محمدرضا مدیرروستا، داورچهارم: برزو ادراک
ناظر: فرج اله یثربی
* برق شیراز - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: اسماعیل آمری، کمکها: جلیل شعرانی و حسین غلامی، داورچهارم: روح اله شادی
ناظر: حسین عرب براقی
جمعه - 13/12/89
* شهرداری بندرعباس - ماشین سازی تبریز، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی بندرعباس
داور: محمدحسین کاظمیان، کمکها: سجاد قنبری و محمدحسن محمدی، داورچهارم: مهدی باغیانی
ناظر: یداله سلیمانی
* مس سرچشمه - ابومسلم خراسان، ساعت 14:15، ورزشگاه زینلی سرچشمه
داور: محمدحسین اسدی، کمکها: رضاعلی لیوانی و مصطفی دهقانی، داورچهارم: محمدحسین ترابیان
ناظر: سعید بطحائی
* صنعت ساری - داماش دورود، ساعت 14:15، ورزشگاه شهدای ساری
داور: علیرضا شیخی، کمکها: علیرضا ایلدروم و علیرضا شربتی، داورچهارم: علی مطلبی
ناظر: جواد تقیپور
* شهرداری یاسوج - تربیت یزد، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی یاسوج
داور: سیدمهدی سیدعلی، کمکها: بهروز برون و عبدالحسین سواری، داورچهارم: بهروز رنجبر
ناظر: عباس شهرجو
* نفت مسجد سلیمان - پیام خراسان، ساعت 14:15، ورزشگاه اختصاصی مسجدسلیمان
داور: محمد ملکی، کمکها: سعید قاسمی و مرتضی شعاعی، داورچهارم: بروز ادراک
ناظر: فرج اله یثربی
* فولاد نطنز - مس رفسنجان، ساعت 14:15، ورزشگاه منوچهری نطنز
داور: البرز حاجیپور، کمکها: محمدحسین معتمدی و حسین طالقانی، داورچهارم: کاظم مرادی
ناظر: حسین نجاتی
* گل گهر سیرجان - همیاری اراک، ساعت 14:15، ورزشگاه اختصاصی سیرجان
داور: امیرحسین فتاحی، کمکها: علیرضا کناری و سعید آلوردی، داورچهارم: سعید سعیدفر
ناظر: نادر جعفری
* مقاومت سپاسی شیراز - اتکای گلستان، ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: پیمان فرخی مهر، کمکها: علی یوسفی و حسن ظهیری، داورچهارم: موعود بنیادیفر
ناظر: حسین عرب براقی
* داماش گیلان - کاوه تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه شهیدعضدی رشت
داور: منصور نوری، کمکها: بهرام کیانی و حمید نظری، داورچهارم: رسول رهبرفام
ناظر: حبیب اله شیرازی
* فولاد یزد - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:15، ورزشگاه نصیری یزد
داور: قاسم واحدی، کمکها: محمدرضا غنو و جواد رنگ رز، داورچهارم: نوراله حیدری
ناظر: جلال مرادی
* شیرین فراز کرمانشاه - نساجی مازندران، ساعت 14:15، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
داور: ایرج ساعدی، کمکها: ارمان اسعدی و نظام مولودی، داورچهارم: پیام باقری دوست
ناظر: رامین عرفانیان
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