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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۵۶

ازسوی فدراسیون فوتبال/

اسامی داوران دیدارهای هفته نوزدهم مسابقات لیگ دسته اول اعلام شد

اسامی داوران دیدارهای هفته نوزدهم مسابقات لیگ دسته اول اعلام شد

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی و برنامه دیدارهای هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه - 12/12/89
* آلومینیوم هرمزگان - سپیدرود رشت، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی بندرعباس
داور: آرش خرمیان، کمک‌ها: قهرمان نجفی و محمدرضا طالبی، داورچهارم: مهدی باغیانی
ناظر: یداله سلیمانی

* استقلال اهواز - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی اهواز
داور: محمدرضا اکرمی، کمک‌ها: حمزه علی سلیمانی و محمدرضا مدیرروستا، داورچهارم: برزو ادراک
ناظر: فرج اله یثربی

* برق شیراز - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: اسماعیل آمری، کمک‌ها: جلیل شعرانی و حسین غلامی، داورچهارم: روح اله شادی
ناظر: حسین عرب براقی

جمعه - 13/12/89
* شهرداری بندرعباس - ماشین سازی تبریز، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی بندرعباس
داور: محمدحسین کاظمیان، کمک‌ها: سجاد قنبری و محمدحسن محمدی، داورچهارم: مهدی باغیانی
ناظر: یداله سلیمانی

* مس سرچشمه - ابومسلم خراسان، ساعت 14:15، ورزشگاه زینلی سرچشمه
داور: محمدحسین اسدی، کمک‌ها: رضاعلی لیوانی و مصطفی دهقانی، داورچهارم: محمدحسین ترابیان
ناظر: سعید بطحائی

* صنعت ساری - داماش دورود، ساعت 14:15، ورزشگاه شهدای ساری
داور: علیرضا شیخی، کمک‌ها: علیرضا ایلدروم و علیرضا شربتی، داورچهارم: علی مطلبی
ناظر: جواد تقی‌پور

* شهرداری یاسوج - تربیت یزد، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی یاسوج
داور: سیدمهدی سیدعلی، کمک‌ها: بهروز برون و عبدالحسین سواری، داورچهارم: بهروز رنجبر
ناظر: عباس شهرجو

* نفت مسجد سلیمان - پیام خراسان، ساعت 14:15، ورزشگاه اختصاصی مسجدسلیمان
داور: محمد ملکی، کمک‌ها: سعید قاسمی و مرتضی شعاعی، داورچهارم: بروز ادراک
ناظر: فرج اله یثربی

* فولاد نطنز - مس رفسنجان، ساعت 14:15، ورزشگاه منوچهری نطنز
داور: البرز حاجی‌پور، کمک‌ها: محمدحسین معتمدی و حسین طالقانی، داورچهارم: کاظم مرادی
ناظر: حسین نجاتی

* گل گهر سیرجان - همیاری اراک، ساعت 14:15، ورزشگاه اختصاصی سیرجان
داور: امیرحسین فتاحی، کمک‌ها: علیرضا کناری و سعید آل‌وردی، داورچهارم: سعید سعیدفر
ناظر: نادر جعفری

* مقاومت سپاسی شیراز - اتکای گلستان، ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: پیمان فرخی مهر، کمک‌ها: علی یوسفی و حسن ظهیری، داورچهارم: موعود بنیادی‌فر
ناظر: حسین عرب براقی

* داماش گیلان - کاوه تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه شهیدعضدی رشت
داور: منصور نوری، کمک‌ها: بهرام کیانی و حمید نظری، داورچهارم: رسول رهبرفام
ناظر: حبیب اله شیرازی

* فولاد یزد - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:15، ورزشگاه نصیری یزد
داور: قاسم واحدی، کمک‌ها: محمدرضا غنو و جواد رنگ رز، داورچهارم: نوراله حیدری
ناظر: جلال مرادی

* شیرین فراز کرمانشاه - نساجی مازندران، ساعت 14:15، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
داور: ایرج ساعدی، کمک‌ها: ارمان اسعدی و نظام مولودی، داورچهارم: پیام باقری دوست
ناظر: رامین عرفانیان

کد مطلب 1263764

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