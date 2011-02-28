جشنواره ملی نوروز در فارس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حامد دهقانان بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: نوروز به عنوان یک جشن بزرگ ملی که باعث همگرایی طبیعت، احساسات خاص مردم است، پتانسیل و ظرفیت بالایی در خود دارد.

وی ادامه داد: بر همین اساس دستگاه های فرهنگی استان تصمیم گرفتند در یک اقدام پیشگامانه متولی برگزاری اولین جشنواره ملی نوروز در این استان باشند.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان فارس با اشاره به ویژگیهای این جشنواره تصریح کرد: از نخبگان فرهنگی و هنری 30 استان کشور دعوت کردیم که کاروانهای فرهنگی و هنری خود را برای ایام نوروز به فارس اعزام کنند.

دهقانان افزود: در طول تعطیلات نوروز شاهد خواهیم بود کاروانهای تحت عناوین مختلف فرهنگی و هنری ظرفیتهای مناطق خود را در فارس به نمایش خواهند گذاشت و میهمانان و گردشگرانی که در این ایام به فارس سفر خواهند کرد می توانند به طور کامل با ظرفیت و پتانسیل فرهنگی و هنری کشور آشنا شوند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار فارس با بیان اینکه حضور اقوام ایرانی سراسر کشور در فارس مهمترین ویژگی این جشنواره است، اضافه کرد: قابلیتهای فرهنگی و هنری تمامی قومیتهای مختلف ایران برای نخستین بار در کنار هم ظاهر خواهند شد و این هماهنگی و همدلی ویژگی مهم جشنواره نوروز است.

نوروز جشنی مهم و عامل وحدت ایرانیان است

رئیس شورای اطلاع رسانی استان فارس در خصوص اهمیت نوروز گفت: یکی از مباحث مهم و دلیل برگزاری این جشنواره این است که نوروز را باید به عنوان یک جشن مهم ملی، عامل وحدت و همکاری جامعه ایرانی به شکل مطلوب برگزار شود.

وی با اشاره به بعد اقتصادی برگزاری این جشنواره در فارس یادآور شد: بحث اقتصادی نیز به عنوان یکی از مباحث مهم در برگزاری این جشنواره مطرح است چراکه به طور یقین در ایام نوروز 90 شاهد افزایش تعداد گردشگران و زائران در استان خواهیم بود که این افزایش طبق پیش بینی ها صورت گرفته بیش از 30 در صد خواهد بود.

دهقانان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه استان فارس محل رجوع گردشگران و مسافران خواهد شد، تصریح کرد: اگر قرار باشد فارس را به عنوان پایتخت فرهنگ و هنر ایران معرفی شود باید در مرحله اول محل رجوع باشد که در این راستا برگزاری این جشنواره باعث می شود گردشگران و بازدید کنندگان بیشتری به فارس و شیراز وارد شوند.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان در خصوص محلهای برگزاری این جشنواره یادآور شد: بخشی از برنامه ها به صورت متمرکز در مجموعه تخت جمشید و بخش دیگر به صورت پراکنده در تمامی مراکز گردشگری و تاریخی استان اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: تمامی مکان هایی تاریخی و گردشگری استان میزبان این جشنواره خواهند بود و مسافران و گردشگران می توانند به صورت رایگان و تنها با پرداخت بلیط تعداد از اماکن گردشگری از این جشنواره بازدید کنند.

دهقانان ادامه داد: تمامی مسافران و مهمانان نوروزی استان فارس در یک تور جامع فرهنگی با تمامی پتانسیلهای فرهنگی و هنری کشور وارد می شوند.

وی تاکید کرد: امیدواریم این جشنواره ملی به تقویت نشاط اجتماعی و پاسخ مناسب انتظارات مردم باشد.