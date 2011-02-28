علت تاخیر متکی در نشست خبری/ "اللهم بیر بیر" متکی در واکنش به کاندیداتوری

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست خبری منوچهر متکی پس از برکنار شدنش از سمت وزارت امور خارجه پیش از ظهر امروز در دفترش واقع در شمال تهران برگزار شد حاشیه هایی را به همراه داشت که به برخی از آنها اشاره می کنیم.

*متکی با تاخیر وارد جلسه شد و خطاب به حضار عنوان کرد: من قبل از ساعت 10 در اینجا حضور داشتم اما چون آدرس این دفتر کمی دور بود دوستان گفتند که تا آمدن همه خبرنگاران صبر کنم به همین جهت کمی با تاخیر آمدم.

*خبرنگاران در ابتدای جلسه به متکی که به تازگی برادرش را از دست داده و پیراهن مشکی بر تن داشت تسلیت گفتند و بدینوسیله با وی ابراز همدردی کردند.

* نکته قابل توجه در این رابطه این بود که برگزاری نخستین نشست خبری متکی پس از برکناری با برگزاری مراسم ختم برادرش در یک روز قرار داشت.

* متکی در پاسخ به یکی از سئوالات خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا قصد دارید که برای انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری کاندیدا شوید به مزاح گفت: اللهم بیر بیر!

* رئیس برکنار شده دستگاه دیپلماسی کشور همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص علت و نحوه برکناری اش از سمت وزارت خارجه عنوان کرد: فکر می کنم اگر راجع به آینده صحبت کنیم نفع بیشتری در آن است.

* در پوستر پشت سر متکی تصاویر امام راحل و مقام معظم رهبری، بخشی از آیه شریفه 67 سوره حج "لکل امه جعلنا منسکا هم ناسکوه" و همچنین آدرس سایت اینترنتی تازه اش به نشانی www.motaki.ir به دیوار نصب شده بود.

* در انتهای مراسم سئوال و جواب متکی با خبرنگاران گزارشگر باشگاه خبرنگاران جوان به همراه تصویر بردارش برای انجام مصاحبه اختصاصی به نزد وزیر سابق امور خارجه رفت که وی در واکنش به این شخص عنوان کرد: ما اینگونه مصاحبه ها را به بعد از عید موکول کردیم. اما با این حال متکی شروع به پاسخ دادن سئوالات وی کرد.