یک هزار و 500 نفر در تصادفات فارس کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار سیروس سجادیان ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص اقدامات پلیس طی این مدت افزود: از این تعداد 355 مورد مربوط به تصادفات شهری و مابقی مربوط به تصادفات جاده ای بوده است.

وی با اعلام اینکه این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد کاهش یافته، بیان کرد: بیشترین علت تصادفات شهری مربوط به عدم استفاده از کلاه ایمنی و در تصادفات جاده ای مربوط به عدم توجه به قوانین و مقررات راهنمایی بوده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه برخورد با معضلات اجتماعی به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: در این مدت پلیس آگاهی استان فارس بیش از 13 هزار و 723 فقره سرقت عادی کشف کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 43 درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: طی 11 ماه گذشته یک هزار و 490 فقره سرقت به عنف و 159 مورد سرقت مسلحانه کشف شده که میزان کشفیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 84 درصد و 25 درصد افزایش یافته است.

سردار سجادیان در ادامه با اشاره به اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در استان فارس بیان کرد: این طرح از حدود یک ماه و نیم قبل به صورت ویژه در این استان اجرا شده که در راستای آن 961 نفر دستگیر شده اند که 752 نفر از این افراد خرده فروش مواد مخدر و منقلدار بوده اند.

وی در خصوص کشفیات پلیس در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی گفت: همچنین با اجرای این طرح 27 هزار و 650 حلقه سی دی مبتذل، 384 قبضه سلاح سرد، 13 قبضه اسلحه گرم کشف شده و یک هزار و 275 موتورسیکلت و 473 خودرو متخلف توقیف شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس در ادامه از انهدام دو باند سرقت مسلحانه در شیراز خبر داد و افزود: اعضای این دو باند به صورت جداگانه با تهدید اسلحه گرم و سرد اقدام به سرقت از سوپرمارکتها و عابرین پیاده می کردند که با شناسایی اعضای این دو باند که 11 نفر هستند، دستگیر شدند.

سردار سجادیان گفت: این افراد تا کنون به 14 فقره سرقت در سطح شهر اعتراف کرده و تحقیقات از آنها همچنان ادامه دارد.