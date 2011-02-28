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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۲۵

یک هزار و 500 نفر در تصادفات فارس کشته شدند

یک هزار و 500 نفر در تصادفات فارس کشته شدند

شیراز - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده انتظامی استان فارس گفت: طی 11 ماه گذشته یک هزار و 523 نفر در تصادفات این استان جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار سیروس سجادیان ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص اقدامات پلیس طی این مدت افزود: از این تعداد 355 مورد مربوط به تصادفات شهری و مابقی مربوط به تصادفات جاده ای بوده است.

وی با اعلام اینکه این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد کاهش یافته، بیان کرد: بیشترین علت تصادفات شهری مربوط به عدم استفاده از کلاه ایمنی و در تصادفات جاده ای مربوط به عدم توجه به قوانین و مقررات راهنمایی بوده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه برخورد با معضلات اجتماعی به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: در این مدت پلیس آگاهی استان فارس بیش از 13 هزار و 723 فقره سرقت عادی کشف کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 43 درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: طی 11 ماه گذشته یک هزار و 490 فقره سرقت به عنف و 159 مورد سرقت مسلحانه کشف شده که میزان کشفیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 84 درصد و 25 درصد افزایش یافته است.

سردار سجادیان در ادامه با اشاره به اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در استان فارس بیان کرد: این طرح از حدود یک ماه و نیم قبل به صورت ویژه در این استان اجرا شده که در راستای آن 961 نفر دستگیر شده اند که 752 نفر از این افراد خرده فروش مواد مخدر و منقلدار بوده اند.

وی در خصوص کشفیات پلیس در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی گفت: همچنین با اجرای این طرح 27 هزار و 650 حلقه سی دی مبتذل، 384 قبضه سلاح سرد، 13 قبضه اسلحه گرم کشف شده و یک هزار و 275 موتورسیکلت و 473 خودرو متخلف توقیف شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس در ادامه از انهدام دو باند سرقت مسلحانه در شیراز خبر داد و افزود: اعضای این دو باند به صورت جداگانه با تهدید اسلحه گرم و سرد اقدام به سرقت از سوپرمارکتها و عابرین پیاده می کردند که با شناسایی اعضای این دو باند که 11 نفر هستند، دستگیر شدند.

سردار سجادیان گفت: این افراد تا کنون به 14 فقره سرقت در سطح شهر اعتراف کرده و تحقیقات از آنها همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 1263769

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