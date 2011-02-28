کیفیت هوای امروز تهران در شرایط ناسالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات دریافتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در شهر تهران، بر میزان غلظت تمامی آلاینده ها به غیر از ازن نسبت به روز گذشته افزوده شده است.

به این ترتیب میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز است و شاخص کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم است.

همچنین گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی کمی ابری در پاره ای نقاط افزایش ابر و در بعضی ساعات بارش پراکنده باران و در ارتفاعات همراه بارش برف است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط نا سالم باقی بماند.

کارشناسان آلودگی هوا نسبت به وضعیت شرایط ناسالم در تهران هشدار داده و معتقدند افزایش علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی و افراد مسن از اثرات قرار گرفتن در هوای ناسالم است.



بنابراین به تمامی بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان توصیه شده از فعالیتهای طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.