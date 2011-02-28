۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۳۱

رئیس پلیس راهور با مراجع تقلید قم دیدار کرد

قم - خبرگزاری مهر: رئیس راهنمایی و رانندگی ناجا به همراه مسئولان راهنمایی و رانندگی و پلیس راه کشور با تعدادی از مراجع قم دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار اسکندر مومنی و مسئولان راهنمایی و رانندگی و پلیس راه کشور با سفر به قم، پیش از ظهر دوشنبه با آیت‌الله حسین نوری همدانی و حجت‌الاسلام سیدمحمد سعیدی امام جمعه قم دیدار و گفتگو کردند.

مسئولان راهنمایی و رانندگی کشور همچنین بعدازظهر دوشنبه با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء، با آیت‌الله عبدالله جوادی آملی دیدار کردند.

دیدار با آیت‌الله مکارم شیرازی از دیگر برنامه‌های سردار مومنی و مسئولان راهنمایی و رانندگی و پلیس راه کشور در استان قم است که بعدازظهر امروز انجام می‌شود.
 

