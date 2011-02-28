اهتمام دولت برای پیشرفت لرستان/ ضرورت تهیه طرح معادن استان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت محمد رضا رحیمی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه تخصصی استان لرستان با اشاره به اینکه دولت هم‌اکنون در آستانه بودجه‌بندی است و اساسنامه صندوق توسعه ملی نیز آماده شده است، اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود دولت قادر خواهد بود با توانایی بیشتری برای رفع مشکلات و نیازهای مردم استان لرستان اقدام کند.

وی استان لرستان را دیار مردان و زنان مؤمن، مجاهد و دلاور دانست و گفت: دولت در تلاش است تصمیمات مناسب و گسترده‌ای در شأن بزرگواری‌های مردم این منطقه برای پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر استان به تصویب برساند.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: با توجه به شرایط موجود دولت قادر خواهد بود با توانایی بیشتری برای رفع مشکلات و نیازهای مردم استان لرستان اقدام کند و این امر در واقع به گونه‌ای جبران کننده تاخیری است که در سومین سفر هیئت دولت به استان لرستان شکل گرفت.

رحیمی در ادامه از وزارت صنایع و معادن و مدیران استان خواست طرحی را برای فعال کردن معادن این استان ارائه دهند تا از این طریق گام مؤثری در جهت ایجاد اشتغال، کاهش تورم و توسعه و پیشرفت استان لرستان برداشته شود.

بنابراین گزارش در این جلسه پیش‌نویس مصوبات مربوط به سومین سفر استانی هیئت دولت مرور شد و موارد اختلافی دستگاه‌های اجرایی و مدیران استان لرستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد این مصوبات در جلسه استانی هیئت دولت که در مرکز استان برگزار خواهد شد، مطرح شود.

در این نشست همچنین استاندار و نمایندگان مردم استان لرستان در مجلس شورای اسلامی پیشنهادات و نظرات خود را برای توسعه و ارتقا این استان مطرح کردند.