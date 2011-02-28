بیمارستان افضلی پور کرمان با کمبود کادر درمانی و بهداشتی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سعیدی عصر دوشنبه در بازدید از بیمارستان افضلی پور کرمان و پس از حضور در جمع بیماران و مردم خواستار پیگیری مشکلات مردم شد.

در حاشیه این بازدید مردم از کمبود، پزشک، پرستار، بهیار و کمک بهیار گلایه کردند ضمن اینکه مراجعان به این بیمارستان خواستار رفع مشکلاتی همچون نبود ایستگاه تاکسی، عدم وجود امکانات رفاهی برای همراهان بیماران و نبود اسکان وقت در این بیمارستان شدند.

سعیدی در حاشیه این بازدید گفت: این مرکز درمانی بزرگترین مرکز درمانی استان کرمان است که شاهد مراجعه زیاد بیماران است که متاسفانه کمبود شدید کادر درمانی و امکانات بهداشتی موجب کاهش رضایت مراجعان به این بیمارستان شده است.

فرماندار کرمان ادامه داد: در برخی بخشهای این بیمارستان از جمله اطفال و زنان و زایمان با وجود 30 بیمار تنها دو پرستار حضور دارند.

وی ادامه داد: برای افزایش خدمات درمانی به مردم فرمانداری کرمان همکاری لازم در راستای راه اندازی بخش پیوند مغز استخوان را با بیمارستان انجام می دهد.

وی افزود: با تمام مشکلات این بیمارستان با 77 درصد رضایتمندی رتبه نخست در بین مراکز درمانی و آموزشی کرمان را به خود اختصاص داده است.