ترانزیت 700 هزار تن کالا از گمرکات گیلان

محمد بهبود آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مقدار کالا به ارزش 612 میلیون تن ازگمرکات گیلان از مبداء کشورهای روسیه، قزاقستان، ارمنستان و ترکمنستان به مقصد کشورهای عراق، پاکستان، امارات و افغانستان ترانزیت شده است که این مقدار کالای ترانزیت شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 9 درصد و از حیث ارزش 35 درصد افزایش داشته است.

وی همچنین آهن آلات، بنزین و تخته را از عمده کالاهای ترانزیت شده از گمرکات گیلان عنوان کرد و اظهارداشت: عمده این کالاها از اداره کل گمرک بندرانزلی ترانزیت شده است.

ناظرگمرکات گیلان ومدیرکل گمرک بندرانزلی دلیل افزایش ترانزیت خارجی را استفاده از سیستم های مکانیزه، بخصوص سیستم آسیکودای جهانی عنوان کرد و گفت: با استفاده از سیستم آسیکودای جهانی، در رویه ترانزیت این امکان فراهم شده که خدمات الکترونیکی از طرف گمرک ارائه و اسناد بین گمرک‌ های مبدا و مقصد به صورت الکترونیک مبادله شود و این امر افزایش سرعت و دقت را به همراه داشته است.

وی افزود: با قابلیت‌ های موجود در این سیستم امکان پیوست اسناد به صورت الکترونیکی و کنترل نامحسوس فراهم و اسناد و تصاویر اسکن شده و به صورت الکترونیکی به سازمان‌های همجوار ارائه می ‌شود.

بهبود آهنی در ادامه از افزایش 48 هزارتنی محصولات صادراتی از این گمرکات خبرداد و اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 593 هزار تن کالای غیر نفتی با ارزش افزون بر 347 میلیون دلار از گمرکات گیلان صادر شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9درصد افزایش وزن داشته است.

وی عمده کالاهای صادر شده در این مدت را محصولات نباتی (کشمش، سیب زمینی، چای، درختچه و میوه جات)، محصولات معدنی و مصنوعات آن (کیلینگر، سیمان، گچ، ظرف چینی و شیشه ای و خاک نسوز) و محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته آن (کربنات کلسیم، پودرهماتیت، پودرسولفار، اسپری و حشره کش و محصولات بهداشتی و آرایشی)، محصولات پلاستیکی، محصولات صنایع غذایی و محصولات نساجی عنوان کرد و افزود: این کالاها از اداره کل گمرک انزلی، اداره کل گمرک آستارا و گمرک منطقه آزاد حسن رود به کشورهای آذربایجان، روسیه، امارات، عراق و کشورهای آسیای میانه صادر شده است.

ناظر گمرکات گیلان در ادامه با اشاره به افزایش 29 درصدی درآمد گمرکات گیلان تصریح کرد: این گمرکات از ابتدای سال جاری تاکنون از محل واردات سه هزار و391 میلیارد و 831 میلیون و 983 هزار ریال درآمد برای دولت کسب کرده این درحالیست که 11 ماه سال گذشته میزان درآمد گمرکات گیلان دو هزار و 638 میلیارد و 960 میلیون و 552 هزار ریال بوده است.