ناظر سریلانکایی از امکانات ورزشگاه فولادشهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، "آرچیلاگ سونیل سناویرا" ناظر سریلانکایی دیدار ذوب آهن و الامارات ظهر امروز دوشنبه پس از بازدید از ورزشگاه ملت و ورزشگاه بزرگ فولادشهر، بررسی تمامی امکانات این مجموعه و انطباق آن با الزامات AFC گفت: سه سال پیش وقتی برای نظارت بر یکی از دیدارهای تیم سپاهان در این ورزشگاه حضور یافتم شرایط بسیار ضعیف و امکانات بسیار ناچیز بود.

وی ضمن ابراز شگفتیاز تغییرات ایجاده توسط باشگاه ذوب آهن در این ورزشگاه تاگید کرد: امکانات این ورزشگاه به شکلی بود که از نایب قهرمان آسیا انتظار می‌رفت و به همین دلیل عملکرد مسئولان باشگاه ذوب‌آهن قابل تقدیر است.

ناظر سریلانکایی دیدار ذوب آهن و الامارات شرایط پذیرایی و اسکان فراهم شده از سوی باشگاه جهت نمایندگان کنفدراسیون آسیا را قابل تقدیر دانست و گفت: از میهمان نوازی، نظم و رعایت دقیق الزامات کنفدراسیون آسیا از سوی مسئولان این باشگاه بویژه شخص مدیر عامل باشگاه ذوب آهن که عامل اصلی این تغییرات بودند، تشکر می‌کنم

از سوی دیگر طبق هماهنگی‌های صورت گرفته تمرین امروز تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان پیش از دیدار با الامارات امارات ساعت 17 امروز در ورزشگاه فولادشهر برگزار می‌شود اما تمرین تیم الامارات از ساعت 16:15 در زمین چمن ورزشگاه ملت آغاز شده است.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن ایران و الامارات امارات در هفته نخست رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا عصر چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.