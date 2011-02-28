روز خشم در عربستان / ضرب الاجل به مقامات برای انجام تغییرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، گروه موسوم به جوانان آزادیخواه عربستانی در بیانیه ای اعلام کردند: 11 مارس(20 اسفند) موعد نهایی برای تغییرات در عربستان سعودی است. مقامات تا این تاریخ فرصت دارند که به خواسته های مردمی پاسخ روشنی بدهند.

این بیانیه افزود: در صورتی که تا تاریخ مذکور اقدامی از سوی مقامات عربستانی صورت نگیرد مردم خود خواسته هایشان را به دست می آورند. این روز خشم با هدف لغو حالت فوق العاده و انتخاب مجلس مشورتی، استقلال دستگاه قضایی، آزادی بیان و آزاد زندانیان سیاسی است.

بیانیه مذکور تاکید کرد: زندانیان سیاسی باید آزاد شوند و حقوق آنها مورد توجه واقع شود. محدودیتهای اعمال شده بر آزادی بیان و مطبوعات باید لغو شود.

ائتلاف جوانان آزادیخواه عربستانی، استقلال جمعیتهای خیریه، بالا بردن حقوق کارمندان، کاهش فقر، حذف امتیازات نامشروع و غیر قانونی به خاندان حکومتی، شفاف سازی و افزایش اختیارات مجلس مشورتی را خواستار شدند.