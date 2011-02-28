۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۳۸

ابوترابی‌فرد:

نظریه ولایت‌فقیه از مرزهای دنیای تشیع گذشته است

قم - خبرگزاری مهر: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز نظریه ولایت فقیه از مرزهای دنیای تشیع فراتر رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابوترابی‌فرد بعدازظهر دوشنبه در دیدار اعضای فراکسیون روحانیون مجلس با آیت‌الله جوادی آملی اظهار داشت: در کنار دستاوردهای ارزشمند و عظیم انقلاب اسلامی که قدرت خیال ما از تصور آن عاجز است، این نظام در عرصه بین المللی نیز برکات خوبی داشته است و تفکر اهل بیت(ع) در دنیای اسلام روز به روز ترویج می‌شود.

وی ادامه داد: در دنیای اهل سنت حکام در جایگاه پیامبر تکیه می‌زدند و ملت خودشان را در معرض گرفتاری‌هایی قرار می‌دادند، اما امروز تفکر ناب دینی به وجود آمده از فقه اهل بیت(ع) دنیای اسلام را فتح کرده است.

ابوترابی‌فرد تاکید کرد: امروز نظریه ولایت فقیه از مرزهای دنیای شیعه گذشته و در مصر جایگاه خودش را به دست می‌آورد و این از برکات فقه شیعه و نظام و امام خمینی(ره) و رهبری‌های مقام معظم رهبری است.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی مشکلات کشور گفت: دغدغه‌ها و نگرانی‌های فراوانی وجود دارد که نقش علما در تحکیم ارکان و ارائه راهکارها برای شناسایی آسیب‌ها و برخورد با آنها کلیدی است.

وی اضافه کرد: علما و روحانیون مجلس شورای اسلامی که دست پرورده حوزه های علمیه و علما هستند از وزانت علمی و رفتاری و اخلاقی خوبی برخوردار هستند.

کد مطلب 1263777

