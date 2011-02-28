به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سید محمدحسن ابوترابیفرد بعدازظهر دوشنبه در دیدار اعضای فراکسیون روحانیون مجلس با آیتالله جوادی آملی اظهار داشت: در کنار دستاوردهای ارزشمند و عظیم انقلاب اسلامی که قدرت خیال ما از تصور آن عاجز است، این نظام در عرصه بین المللی نیز برکات خوبی داشته است و تفکر اهل بیت(ع) در دنیای اسلام روز به روز ترویج میشود.
وی ادامه داد: در دنیای اهل سنت حکام در جایگاه پیامبر تکیه میزدند و ملت خودشان را در معرض گرفتاریهایی قرار میدادند، اما امروز تفکر ناب دینی به وجود آمده از فقه اهل بیت(ع) دنیای اسلام را فتح کرده است.
ابوترابیفرد تاکید کرد: امروز نظریه ولایت فقیه از مرزهای دنیای شیعه گذشته و در مصر جایگاه خودش را به دست میآورد و این از برکات فقه شیعه و نظام و امام خمینی(ره) و رهبریهای مقام معظم رهبری است.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی مشکلات کشور گفت: دغدغهها و نگرانیهای فراوانی وجود دارد که نقش علما در تحکیم ارکان و ارائه راهکارها برای شناسایی آسیبها و برخورد با آنها کلیدی است.
وی اضافه کرد: علما و روحانیون مجلس شورای اسلامی که دست پرورده حوزه های علمیه و علما هستند از وزانت علمی و رفتاری و اخلاقی خوبی برخوردار هستند.
قم - خبرگزاری مهر: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز نظریه ولایت فقیه از مرزهای دنیای تشیع فراتر رفته است.
