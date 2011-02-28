توسعه دانشگاه پیام نور لرستان نیازمند 20 میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد مراد شیخی در نشست با خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان اظهار داشت: در راستای توسعه عمرانی، فرهنگی و پژوهشی و تجهیز این دانشگاه، پیشنهادها و مطالبات دانشگاه پیام نور لرستان با اعتبار 20 میلیارد تومان در سفر سوم هیئت دولت مطرح خواهد شد.

وی ادامه داد: دانشگاه پیام نور لرستان در بخش عمرانی نیازمند بیش از 10 میلیارد تومان، در بخش پژوهشی نیازمند بیش از پنج میلیارد تومان، در بخش فرهنگی نیازمند یک میلیارد تومان و در بخش تجهیز نیازمند 1.5 میلیارد تومان مساعدت مالی دولت است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان احداث نمازخانه و کتابخانه در 9 مرکز و واحد دانشگاهی پیام نور استان، ایجاد پژوهشکده کشاورزی در کوهدشت، ایجاد پژوهشکده فناوری‌های نوین در خرم آباد و ایجاد پژوهشکده صنعت در دورود یا بروجرد را از جمله پیشنهادات برای سفر سوم هیئت دولت برشمرد.