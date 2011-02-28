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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۵۰

شیخی خبر داد:

توسعه دانشگاه پیام نور لرستان نیازمند 20 میلیارد تومان است

توسعه دانشگاه پیام نور لرستان نیازمند 20 میلیارد تومان است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان از نیاز 20 میلیارد تومانی این دانشگاه برای توسعه همه جانبه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد مراد شیخی در نشست با خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان اظهار داشت: در راستای توسعه عمرانی، فرهنگی و پژوهشی و تجهیز این دانشگاه، پیشنهادها و مطالبات دانشگاه پیام نور لرستان با اعتبار 20 میلیارد تومان در سفر سوم هیئت دولت مطرح خواهد شد.

وی ادامه داد: دانشگاه پیام نور لرستان در بخش عمرانی نیازمند بیش از 10 میلیارد تومان، در بخش پژوهشی نیازمند بیش از پنج میلیارد تومان، در بخش فرهنگی نیازمند یک میلیارد تومان و در بخش تجهیز نیازمند 1.5 میلیارد تومان مساعدت مالی دولت است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان احداث نمازخانه و کتابخانه در 9 مرکز و واحد دانشگاهی پیام نور استان، ایجاد پژوهشکده کشاورزی در کوهدشت، ایجاد پژوهشکده فناوری‌های نوین در خرم آباد و ایجاد پژوهشکده صنعت در دورود یا بروجرد را از جمله پیشنهادات برای سفر سوم هیئت دولت برشمرد.

شیخی ادامه داد: همچنین ایجاد پژوهشکده باغبانی و دامداری در نورآباد، ایجاد دو پارک علم و فناوری در بروجرد و خرم آباد، تجهیز آزمایشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و نمازخانه‌ها، تامین تجهیزات آموزشی بویژه در بخش ITو  تامین بودجه برای احداث چهار ساختمان اداری و سه مجموعه ورزشی از دیگر مطالبات این دانشگاه برای طرح در سفر سوم هیئت دولت به لرستان است.

کد مطلب 1263778

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