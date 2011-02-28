مجموعه ورزشی شهدای بنک نیمه کاره رها شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کنگان، ساخت این مجتمع ورزشی در هفته دولت سال 87 در زمینی به مساحت 4 هکتار و با اعتبار 5 میلیارد ریال آغاز شد و به گفته آقای هوشیار رئیس شورای اسلامی شهر بنک قرار بود یک سال بعد به بهره برداری برسد اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.

حاجیان رئیس اداره تربیت بدنی کنگان نیز علت کندی اجرای طرح را کمبود اعتبار و ضعف پیمانکار عنوان کرده است و می گوید تا زمانی که اعتباری تخصیص نیابد روند ساخت این مجتمع ورزشی هم اینگونه خواهد بود.

سرپرست تیم فوتبال مقاومت بنک قهرمان جام حذفی شهرستان کنگان نیز می گوید: کمتر از یک سال است که زمین چمن آماده شده اما به علت کوتاهی سنگ های زیرسازی نمی توان تا چند روز پس از بارندگی در زمین تمرین کرد.

محمد نیک پور افزود: علیرغم درآمدزایی بالای شهرستان کنگان در اقتصاد کشور و وجود ذخائر عظیم عسلویه که در این شهرستان قرار دارد متاسفانه توجه ای به این شهرستان در تمامی بخش ها نشده است.

وی افزود: سه هزار نفر از جمعیت 10 هزارنفری شهر بنک ورزشکارند با این وجود هیچ زمین ورزشی حتی خاکی در این شهر وجود ندارد و تنها سالن ورزشی بنک هم سالنی است که در یکی از مدارس قرار دارد.