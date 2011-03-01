هجمه سیاسی و فرهنگی بر دانشجویان ایرانی خارج کشور/ بودجه نداریم

جلیل دارا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در برخی کشورها هجمه‌های فرهنگی و سیاسی علیه ایران زیاد است و قاعدتا دانشجویان ایرانی در آن فضا با وضعیتی روبرو می‌شوند که به شدت لازم دارند از نظر روحی تقویت شوند لذا در حوزه فرهنگی خارج کشور باید یک کار فرهنگی مبتنی بر مولفه‌های فرهنگی اسلامی ایرانی صورت گیرد اما همین صورت نگرفتن کار فرهنگی قوی خود یک مشکل است.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم بضاعت کنونی حوزه اداره کل فرهنگی وزارت علوم جهت تدارک برنامه فرهنگی برای دانشجویان ایرانی خارج کشور را در حد "رسیدگی در حد توان" به امور حدود یک هزار دانشجوی ایرانی بورسیه در خارج دانست و گفت: بودجه فرهنگی برای ساماندهی امور فرهنگی دانشجویان ایرانی خارج از کشور در اختیارمان نیست. با این حال از محل بودجه موجود معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا جایی که بتوانیم برنامه فرهنگی برای دانشجویان ایرانی خارج کشور برگزار می‌کنیم.

وی افزود: در نظر گرفتن بودجه‌ای مستقل در برنامه پنجم توسعه برای امور فرهنگی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج کشور از خواسته‌های حوزه فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و همچنین تقاضا کرده‌ایم که در تصویب بودجه سال 90 نسبت به گنجانده شدن بودجه فرهنگی جداگانه برای دانشجویان ایرانی خارج توجه شود.

جلیل دارا اضافه کرد: دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور نیز دانشجویان ما هستند و باید تحت پوشش فعالیت‌های فرهنگی قرار گیرند لذا با هزار زحمت و مکافات سعی می‌کنیم از همین بودجه‌ای که برای ساماندهی امور فرهنگی دانشجویان در داخل کشور داریم دستی هم به امور فرهنگی دانشجویان ایرانی خارج کشور هر چند در سطحی محدود بکشیم.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم با بیان اینکه برای فعالیت فرهنگی دانشجویان ایرانی خارج کشور باید یک برنامه بلندمدت با یک استراتژی و راهبرد تعریف شده در نظر گرفته شود خاطرنشان کرد: دانشجویان ایرانی خارج کشور فقط دانشجویان بورسیه نیستند بلکه اگر ایرانیانی که به صورت آزاد برای تحصیل به خارج از کشور رفته‌اند و جمع قابل توجهی از آنها به کشور برمی‌گردند را در نظر بگیریم، ملاحظه خواهیم کرد که چقدر نیازمند توسعه فعالیت‌های فرهنگی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی ایرانی برای دانشجویان ایرانی خارج کشور هستیم.

وی افزود: اعتقاد داریم برای دانشجویان داخل کشور که خودشان در فضای فرهنگی مبتنی بر هویت ایرانی اسلامی قرار دارند باید روزانه برنامه فرهنگی داشته باشیم. لذا برای دانشجویان ایرانی خارج کشور نیز این طور احساس می‌کنیم که در فضای خارج کشور نیز وقتی دانشجو وارد آن فضا می‌شود باید به لحاظ روحیه‌ای و اخلاق و فضاهای فرهنگی دچار شوک نشود بنابراین باید فضاهایی متناسب با فرهنگمان را در میان آنها تقویت کنیم.