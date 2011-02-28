نشست دو ساعته پروین با بازیکنان استیل آذین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست به دنبال نتایج نامطلوب استیل آذین در لیگ برتر و جایگاه ناامید کننده این تیم در انتهای جدول و نارضایتی هدایتی مالک باشگاه و علی پروین از بازیکنان این تیم برگزار شد. از همین رو علی پروین بعدازظهر امروز یکشنبه جلسه ای 120 دقیقه‌ای را پشت درهای بسته با بازیکنان برگزار کرد که ظاهرا اتمام حجتی از سوی اسطوره فوتبال کشور با بازیکنان این تیم بوده است.

البته علی پروین پیش از آغاز این نشست از تمامی افراد کنار تیم خواست تا وی را با بازیکنان تنها بگذارند. همچنین در حاشیه‌ این نشست پروین با برخی از بازیکنان نیز به صورت جداگانه و کاملا خصوصی صحبت کرد و پس از پایان این نشست بازیکنان هم قسم شدند با تغییر شرایط تیم را از انتهای جدول نجات داده و به مسیر موفقیت بازگردند

پس از این نشست، تمرین روز دوشنبه استیل آذین به مدت 90 دقیقه در ورزشگاه خیریه عمل برگزار شد که در جریان این تمرین علی پروین سر بازیکنان این تیم فریاد می‌زد. بازی درون تیمی بیشترین بخش این تمرین را به خود اختصاص داده بود. پروین در این تمرین و بازی نظارتی مستقیم داشت و با فریادهای بلندش بر سر بازیکنان که در زیر بارش باران مشغول تمرین و بازی دستگرمی بودند، همه نگاه‌ها را به سمت خود جلب کرده بود.

همچنین دوربین‌های تلویزیونی که در تمرین امروز استیل آذین حاضر شده بودند، دقایقی با علی پروین در خصوص اتفاقات روز گذشته در باشگاه سرخپوشان آریا به گفتگو پرداختند.

تیم فوتبال استیل آذین در پایان هفته بیست و سوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با 20 امتیاز قعرنشین این مسابقات هستند.