پیکر هنرمند فرهیخته گیلانی "عباس امیری" در رشت تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مراسم تشییع پیکر هنرمند فرهیخته گیلانی زنده یاد عباس امیری از مقابل درب مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیای (ص) رشت برگزار شد.

عباس امیری هنرمند پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون کشور ساعت هشت صبح دیروز در مسیر تولم شهر به صومعه سرا دچار سانحه رانندگی شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد.



مرحوم امیری برای ایفای نقش در تله فیلم "صبح بخیر سرکار " از رشت عازم فومن بود که به دلیل منحرف و واژگون شدن خودروی حامل وی در مسیر بازارجمعه - صومعه سرا درگذشت.

عباس امیری بازیگری را از اداره نمایش رشت آغاز کرد و در سال 1363 نخستین بار در فیلم سینمایی آتش در زمستان به کارگردانی حسن هدایت مقابل دوربین قرار گرفت.

حضور در بیش از 30 فیلم سینمایی، تلویزیونی و مجموعه های تلویزیونی از جمله امام علی (ع)، تنهاترین سردار، پس از باران، رستگاران، ریحانه و مختارنامه از جمله مهمترین آثار مرحوم عباس امیری است.

زنده یاد عباس امیری هنگام مرگ 67 سال سن داشت.