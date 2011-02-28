اتاق فکر در باشگاه صبای قم تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور در جلسه هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم در سخنانی اظهار داشت: مدیریت جدید باشگاه باید با ایجاد تغییرات اساسی و هدفمند، ضمن تأمین منابع مالی و کاهش هزینه‌ها، نواقص موجود را برطرف ساخته و نقاط قوت را استمرار ببخشد.



وی بر ایجاد پیوند میان باشگاه صبا با بدنه اجتماعی استان قم و جذب تماشاگران به ورزشگاه تأکید کرد و گفت: بومی‌سازی به معنای به کارگیری افراد توانمند، مومن و متعهد در بخش‌های مختلف باشگاه، کادر فنی و بازیکنان تیم باید پیگیری شده و مورد توجه مسئولان امر قرار بگیرد.



استاندار قم خاطرنشان کرد: تیم فوتبال صبای قم از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خوبی برخوردار است که مسئولان ذی‌ربط با شکوفایی و بالفعل ساختن این توانمندی‌ها می‌توانند مشکلات مالی و فنی تیم را برطرف ساخته و اسپانسرهای مناسب برای تأمین درآمد و سرمایه تیم جذب نمایند.



وی خواستار تلاش مضاعف مسئولان، کادر فنی و بازیکنان تیم صبا برای کسب نتایج بهتر در بازی‌های لیگ برتر شد و گفت: انتظارها و توقعات از تیم فوتبال صبای قم بیش از وضعیت موجود بوده و با توجه به ظرفیت‌های فنی و توانمندی بازیکنان و پشتیبانی‌های به عمل آمده این تیم می‌تواند مکان بالاتری در جدول لیگ برتر داشته باشد.



حجت‌الاسلام موسی‌پور بر ضرورت تقویت برنامه‌های فرهنگی در تیم فوتبال صبای قم تأکید و تصریح کرد: باید برنامه‌های مشخصی برای تقویت پایه‌های فرهنگی و اجتماعی باشگاه صبای قم تدوین شده و گام‌های مثبت و موثری در این جهت برداشته شود.



وی همچنین اظهار داشت: مسئولان باید با مدیریت صحیح تماشاگران و لیدرهای تیم فوتبال صبا، اخلاق‌مداری و فرهنگ اسلامی را در ورزشگاه‌ها نهادینه ساخته و اجازه هیچ‌گونه توهین به بازیکنان و کادر فنی تیم مقابل و گروه داوری را به تماشاگرنماها ندهند.



استاندار قم در پایان خاطرنشان کرد: برای قرار گرفتن در رده‌های بالای جدول و برطرف شدن برخی مشکلات در تیم فوتبال صبای قم، باید اتاق‌های فکر فرهنگی، اقتصادی و فنی در باشگاه صبا تشکیل شده و از وجود نیروهای مجرب، باسابقه و دلسوز برای انجام مشاوره و ارائه راهکارها در عرصه‌های مختلف استفاده شود.

