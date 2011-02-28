بازگشت حالت عادی به شهر بنغازی/ کمک رسانی به قربانیان خشونتهای اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام کارکنان کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ شرایط در شهر بنغازی در شرق این کشور از دیروز آرام است و با بازگشت آرامش به این شهر فروشگاهها بازگشایی و مواد غذایی عرضه شده و رفت وآمد در معابر به حالت عادی بازگشته است.

با این حال بیمارستانها دچار کمبود پرستار هستند،‌ زیرا عمده‌ پرستاران آن‌ا خارجی‌هایی بودند که توسط سفارتخانه‌ کشورهای متبوع خود به خارج از لیبی منتقل شده‌اند.

گزارشها همچنین حاکی است که در واکنش به نیازهای درمانی طی روزهای اخیر، کارکنان و داوطلبان هلال احمر لیبی خود مشغول جمع‌آوری خون، دور کردن مجروحان از منطقه ناامن و فعالیت در بیمارستانها هستند.

با وجود آرامش نسبی در شرق لیبی کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ به ‌شدت نگران شرایط انسانی در غرب این کشور بوده و تاکنون نتوانسته افرادی را به این منطقه اعزام کند.

این کمیته از جمعیتهای هلال احمر مصر و تونس برای کمک ‌رسانی به افرادی که به دلیل خشونت محل زندگی خود را رها کرده‌اند، پشتیبانی می ‌کند. همچنین کارشناسان امور جستجوی کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ به مرزهای مصر و تونس اعزام شده‌اند تا به مردم کمک کنند با خانواده‌های خود تماس بگیرند.