شرکتهای برتر اینترنتی بهمن ماه/ استقبال از تست سنجش سرعت اینترنت

به گزارش خبرنگار مهر، سرویس سنجش سرعت اینترنت شرکتهای برتر ارائه دهنده خدمات اینترنت را از لحاظ متوسط سرعت و کیفیت ارسال اینترنت به کاربران مشخص می کند که در این راستا معلوم می شود چه شرکتهایی بدون کم فروشی و یا با حداقل کم فروشی اینترنت را با سرعت واقعی در اختیار کاربران خود قرار داده اند.

کارشناسان معتقدند که اطلاع یافتن از سرعت واقعی اینترنت برای حدود 27 میلیون کاربراینترنت در کشور یک نیاز محسوب می شود تا کاربران بدانند شرکتهای اینترنتی دقیقا با چه کیفیت و سرعتی اینترنت را در اختیارشان قرار می دهند.



سرویس دهندگان برتر دی ماه در سه بازه زمانی



جدول ISP های برتر اعلام شده از سوی مرکز توسعه و مدیریت اینترنت کشور - متما - در بهمن ماه امسال نشان می دهد که استقبال کاربران از این تست سنجش سرعت برای اینترنت دریافتی نسبت به ماههای گذشته در حال افزایش است و در این لیست کاربران دریافت کننده اینترنت پرسرعت بی سیم و با سیم نیز سرویس دهندگان خود را تست می کنند.



در بهمن ماه امسال شبکه ارتباط شبدیز، شاتل، پارس آنلاین، ندا گستر صبا، عصر انتقال داده ها، ارتباطات مبین نت به ترتیب سرویس دهندگان برتر در ساعات 1 تا 8 صبح بودند که اسامی این شرکتها تفاوتی نسبت به دی ماه نداشت و تنها شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به این لیست اضافه شده است. این امر نشان می دهد که شرکتهای اینترنتی طی دو ماه گذشته سرویس های پایداری را در اختیار کاربران خود قرار داده اند.



طبق جدول رتبه بندی شرکتهای برتر اینترنتی، 10 سرویس دهنده برتر بهمن ماه در ساعات 8 صبح تا 16 بعدازظهر نیز به ترتیب شبکه ارتباط شبدیز ، پارس آنلاین، شاتل ، ندا گستر صبا، توسعه رسان پاسارگاد، ارتباطات مبین نت، عصر انتقال داده ها و اندیشه سبز خزر اعلام شده اند که این از سرویس دهی خوب شبکه ارتباط شبدیز در بازه های زمانی صبح و ظهر حکایت دارد.



در این رده بندی شرکت های برتر اینترنتی در ساعات 16 تا 24 نیز به ترتیب پارس آنلاین، شاتل، نداگستر صبا، ارتباطات مبین نت، عصر انتقال داده ها، پیشگامان توسعه ارتباطات و ارتباطات فن آوا معرفی شدند.



نگاهی به جدول سرویس دهندگان برتر اینترنتی نشان می دهد که علاوه بر ISP ها، شرکت ارتباطات مبین نت که ارائه دهنده خدمات وایمکس است نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.





امکان آزمایش سرعت واقعی اینترنت کاربران



به گزارش مهر، کاربران اینترنت می توانند برای اطلاع یافتن از سرعت واقعی اینترنت خود از نرم افزار ایرانی سنجش سرعت اینترنت که در سایت اینترنتی متما به نشانی



در این نوع آزمایش کاربر با استفاده از مرورگر خود به سرور سنجش متصل شده و دو طرف نرم افزار سنجش با تبادل بسته های مشخصی از اطلاعات و زمانبندی ارسال و دریافت بسته‌ها متوسط سرعت اتصال کاربر را محاسبه می‌کند.



سرعت محاسبه شده در این حالت میزان پهنای باند استفاده نشده (ظرفیت خالی خط) در طول زمان آزمایش است، در نتیجه در صورتی که بخشی از پهنای باند موجود توسط ارتباطات دیگری اشغال شده باشد میزان سرعت محاسبه شده کمتر از ظرفیت واقعی خط خواهد بود.



جزئیات ارائه سرویس از سوی شرکتهای اینترنتی برتر



نتایج به دست آمده از تستهای کاربران اینترنت از 01/11/89 تا 30/ 11/ 89 برای سرعت دریافت کمتر از 2 مگابیت بر ثانیه به قرار زیر است. توجه به این نکته ضروری است که در تست سنجش سرعت متما، سرویس دهندگانی که دارای تعداد تست کمتر از 10 باشند حذف می شوند به همین دلیل این سرویس دهندگان باید با تشویق کاربران خود به انجام تست در این رده بندی قرار گیرند.

در رده بندی شرکتهای اینترنتی برتر دی ماه امسال شبکه ارتباط شبدیز، شاتل، پارس آنلاین، ندا گستر صبا، عصر انتقال داده ها، ارتباطات مبین نت و ارتباطات فن آوا به ترتیب سرویس دهندگان برتر در ساعات 1 تا 8 صبح بودند و پارس آنلاین، توسعه رسان پاسارگاد، شاتل، عصر انتقال داده ها، شبکه ارتباط شبدیز، ندا گستر صبا، پیشگامان توسعه ارتباطات، ارتباطات مبین نت، افرانت و ارتباطات فن آوا در بازه زمانی 8 تا 16 و پارس آنلاین، عصر انتقال داده ها، شاتل، نداگستر صبا و ارتباطات مبین نت در بازه زمانی 16 تا 24 برترین شرکتهای اینترنتی معرفی شده بودند.به گزارش مهر، کاربران اینترنت می توانند برای اطلاع یافتن از سرعت واقعی اینترنت خود از نرم افزار ایرانی سنجش سرعت اینترنت که در سایت اینترنتی متما به نشانی www.matma.ir قابل دانلود است استفاده کنند.در این نوع آزمایش کاربر با استفاده از مرورگر خود به سرور سنجش متصل شده و دو طرف نرم افزار سنجش با تبادل بسته های مشخصی از اطلاعات و زمانبندی ارسال و دریافت بسته‌ها متوسط سرعت اتصال کاربر را محاسبه می‌کند.سرعت محاسبه شده در این حالت میزان پهنای باند استفاده نشده (ظرفیت خالی خط) در طول زمان آزمایش است، در نتیجه در صورتی که بخشی از پهنای باند موجود توسط ارتباطات دیگری اشغال شده باشد میزان سرعت محاسبه شده کمتر از ظرفیت واقعی خط خواهد بود.نتایج به دست آمده از تستهای کاربران اینترنت از 01/11/89 تا 30/ 11/ 89 برای سرعت دریافت کمتر از 2 مگابیت بر ثانیه به قرار زیر است. توجه به این نکته ضروری است که در تست سنجش سرعت متما، سرویس دهندگانی که دارای تعداد تست کمتر از 10 باشند حذف می شوند به همین دلیل این سرویس دهندگان باید با تشویق کاربران خود به انجام تست در این رده بندی قرار گیرند.