برپایی 16 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفر صادق اسکندری بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با بیان اینکه سه نمایشگاه در شهرستان ارومیه و 13 مورد دیگر در دیگر شهرستانها برگزار می شود افزود: عرضه کالاهای پر مصرف مردم به قیمت مناسب با حداقل 10 تا 15 درصد زیر قیمت بازار با تنوع کالایی در بخش های مختلف اعم از لوازم خانگی، پوشاک و البسه، مواد پروتئینی، میوه و مرکبات، کیف و کفش از ویژگی های بارز این نمایشگاه ها است.

وی ادامه داد: در کنار نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا، 350 مرکز فروش فوق العاده در استان از ابتدای اسفند ماه فعالیت می کنند که امیدواریم با اقدامات انجام شده بازاری با آرامش کامل و جوی سالم و قیمتی مناسب تجربه کنیم.

بازرسی بیش 132 هزار واحد صنفی در آذربایجان غربی

رئیس سازمان بازرگانی استان آذربایجان غربی درادامه گفت: با آغاز طرح نظارتی ویژه هدفمند سازی یارانه ها 132 هزار 567 مورد از واحدهای صنفی و غیر صنفی در سطح استان بازرسی صورت گرفته است.

اسکندری اظهار داشت: با بازرسی این واحدها شش هزار و 791 پرونده به ارزش 140 میلیارد و 345 میلیون و 402 هزار ریال در قالب هفت هزار و 491 عنوان تخلف تشکیل و به مقامات قضایی ارجاع داده شده اند.

وی بیشترین بازرسی ها را در بخش غلات و حبوبات دانست و بیان داشت: بیش از 11 هزار و 500 بازرسی در این بخش صورت گرفته است که 459 پرونده را به دنبال داشته است.

اسکندری کمترین تعداد پرونده ها را نیز به نهادهای دامی عنوان کرد و افزود: در این بخش نیز بیش از دو هزار 300 مورد بازرسی صورت گرفته است.

این مقام مسئول همچنین از همکاری مردم در زمینه تنظیم بازار نیز تقدیر کرد و اظهار داشت: تا کنون بیش از سه هزار و 600 گزارش مردمی از طریق سامانه 124 یا به صورت حضوری دریافت شده که نشان از همکاری مردن با سازمان بازرگانی استان است.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی افزود: یک هزار و 42 مورد از گزارش های مردمی متخلف شناخته شده و پرونده آنان نیز در شکایت از واحدهای صنفی، تشکیل شده است.