حماسه حضور مردم بوشهر از رئیس جمهور وظیفه مسئولان را سنگین تر کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهر بعد از ظهر دوشنبه در جمع مسئولان استان بوشهر اظهار داشت: حماسه حضور مردم استان در 27 بهمن جواب محکمی به بدخواهان نظام جمهوری اسلامی بود.

وی با بیان این که حماسه ای که مردم آگاه استان در استقبال از رئیس جمهور خلق کردند بازتابهای ملی و بین المللی فراوانی به همراه داشت، گفت: استان بوشهر باید به عنوان الگوی فرهنگی در کشور مطرح شود.

صفایی بوشهری با بیان این که استان بوشهر تنها استانی بود که در دور سوم سفرهای رئیس جمهور اعتبارات فرهنگی آن بدون داشتن سقف معین به تصویب رسید خواستار تسریع در اجرای مصوبات شد.

استاندار بوشهر هم با تاکید بر این که حضور گسترده مردم استان در استقبال از رئیس جمهور پاسخی محکم به فتنه گرانی بود که در 25بهمن اساس نظام را هدف قرار داده بودند، گفت: در روزهای آینده با ابلاغ مصوبات سفر سوم به سازمانها و نهادها اجرایی شدن آن با جدیت پیگیری خواهد شد.

محمد حسین جهانبخش با اشاره به این که به گفته ریاست محترم جمهور باید نگاهمان را به استان بوشهر تغییر دهیم، اظهار داشت: با فعالیت شورای راهبردی استان که پیش از این هم با حمایتهای آیت الله صفایی بوشهری تشکیل شده بود از مصوبات آن برای ترسیم سند افق چشم انداز استان استفاده خواهد شد.