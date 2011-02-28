موضعگیری غیرشفاف برخی خواص دلیل نامزدی آیت الله مهدوی کنی درریاست خبرگان

حجت الاسلام والمسلمین احمد سالک سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پاسخ مثبت آیت الله مهدوی کنی به درخواست جمعی از نمایندگان مجلس خبرگان برای حضور در انتخابات ریاست مجلس خبرگان گفت: شرایطی که در یک سال اخیر و بعد از فتنه 88 اتفاق افتاد و تلاش مردم برای احیای مطالبات به حق خود که در همین راستا حماسه های مختلفی را درجهت برآورده ساخته مطالبات خود انجام دادند بعد از دومین فتنه در 25 بهمن شرایطی را ایجاد کرد که به دلیل موضع گیری غیر شفاف بعضی از خواص و مطالبات عده زیادی از نمایندگان مجلس خبرگان، آیت الله مهدوی کنی حاضر به حضور در انتخابات ریاست مجلس خبرگان شدند.

سالک در خصوص تاثیر حضور مهدوی کنی در ریاست مجلس خبرگان اظهار داشت: به صورت حتم آیت الله مهدوی کنی به دلیل سابقه و روحیه تشکیلاتی و اشراف اطلاعاتی بالا می توانند موفقیت خوبی را در سمت ریاست مجلس خبرگان به دست آورند.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: این تشکل در راستای بررسی حضور آیت الله مهدوی کنی در مجلس خبرگان چهارشنبه هفته جاری جلسه ای را با حضور وی برگزار می کند.