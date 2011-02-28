بازگشت به پارلمان بحرین پس از کشتار مردم امکان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، جمعیت الوفاق بزرگترین فراکسیون پارلمانی بحرین در بیانیه ای ضمن مخالفت با دعوت "خلیفه الظهرانی" برای بررسی استعفایشان نوشتند: ما از حضور در این جلسه عذرخواهی می کنیم. استعفای ما نهایی، برگشت ناپذیر و غیر قابل بررسی است.

این بیانیه در ادامه آورده است : ما در استعفای خود اعلام کردیم که پس از کشتار پنجشنبه 17 فوریه(28 بهمن) با پارلمان کاری نداریم، زیرا خواسته های مردم مشروع بود.

جمعیت الوفاق تاکید کرد: به کارگیری سلاح علیه افراد بیگناه در میدان اللولوء که برخی از آنها همراه زن و فرزندانشان بودند کاری ناشایست بود. با توجه به اینکه پارلمان نمی تواند کمکی به اصلاحات قانون اساسی کند، حضور ما در جلسات آن بی فایده است.