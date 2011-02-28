نخستین گروه عمره گزاران بوشهر به سرزمین وحی اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، رئیس حج و زیارت استان بوشهر در حاشیه اعزام این زائرین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا مرداد سال آینده 32 کاروان دیگر شامل چهار هزار نفر با 16 پرواز به سرزمین وحی اعزام می شوند.

حجت الاسلام سلمان بحرانی از اعزام 60 نفر از دانش آموزان استان بوشهر به سرزمین وحی خبر داد و اظهار داشت: این تعداد دانش آموز از 15 اسفند از فرودگاه شیراز عازم سرزمین وحی می شوند و 12 روز در مکه و مدینه می مانند.

وی از دانش آموزان به عنوان سفیران فرهنگی کشورمان در سرزمین وحی یاد کرد و گفت: دانش آموزان نقش مهمی در صدور آرمان و اهداف انقلاب اسلامی به سایر نقاط جهان دارند.