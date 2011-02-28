مناسب سازی معابر عمومی قم برای معلولان باید در اولویت اصلی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس هوشنگ غلامزاده قبل از ظهر دوشنبه در جلسه کمیته مناسب سازی معابر و اماکن عمومی که با شرکت مدیران دستگاه‌های اجرایی در استانداری قم تشکیل شد اظهار داشت: جانبازان‌، معلولان و سالمندان از عزیزترین شهروندان جامعه هستند و خدمت به آنها باعث افتخار و مباهات همه مسئولان است.



وی مناسب سازی معابر و اماکن عمومی را برای این عزیزان از اولویت‌های اصلی برشمرد و افزود: ادارات و اماکنی که مراجعین بیشتری دارند در اولویت مناسب سازی قرار دارند و در مرحله دوم کلیه ادارات استان و اماکن عمومی مناسب سازی خواهند شد.



معاون استاندار با اشاره به استانداردسازی شیب راهه‌ها بر لزوم قابل استفاده بودن این مسیرها برای کلیه جانبازان‌، معلولین و سالمندان تأکید کرد و گفت: در ساختمان‌های عمومی که جدیداً طراحی و احداث خواهد شد باید مقررات مربوط به دسترسی‌های معلولین در طرح‌های اولیه پیش بینی و سپس به مرحله اجرا در آید.



وی ضمن تقدیر از تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه‌(س) و برخی از دستگاه‌های اجرایی استان‌، برای اهتمام به امر مناسب سازی خاطرنشان کرد: در سال 89 اقدامات خوبی برای مناسب سازی انجام شده که امیدواریم اعتبارات این مبحث در سال 90 افزایش مطلوبی داشته باشد.



در این جلسه مقرر شد طرح مناسب سازی خیابان ارم و صفائیه در هسته مرکزی شهر بصورت پایلوت توسط شهرداری قم تهیه و در جلسه آتی ارائه گردد.

