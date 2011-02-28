برگشت اعتبارات عمرانی از هیچ مدیری در سنقر و کلیایی پذیرفته نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، غلامرضا حیدری در جلسه پیگیری پروژه های عمرانی با اشاره به مساعد بودن شرایط جوی، جدیت و تسریع در روند اجرای طرحهای عمرانی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: تمامی اعتبارات مصوب شده برای پروژه ها باید صد در صد جذب شود و برگشت اعتبار عمرانی از هیچ مدیری پذیرفته نیست.

وی انجام کارهای کارشناسی و استفاده از تمامی ظرفیتها برای اجرای پروژه ها و ارائه طرحهای پیشنهادی برای طرح در کمیته برنامه ریزی سال آینده را مورد تاکید قرار داد.

فرماندار سنقرو کلیایی خاطر نشان کرد: تعداد 144 پروژه عمرانی با اعتبار 140 میلیارد ریال و با 76 در صد پیشرفت فیزیکی در بخشهای آبرسانی روستایی،آبرسانی شهری،آموزشی،ورزشی،طرحهای هادی روستایی،بهداشت و درمان، راه روستایی و مبلمان شهری در حال اجراست.