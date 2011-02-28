کرمی راد: فضای مذاکرات صالحی - اشتون مثبت و خوب بود

محمد کرمی راد نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو همراه وزیرخارجه در سفر ژنو در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر در خصوص دیدار با سرپرست صلیب سرخ جهانی گفت: کلینبرگ در دیدار با صالحی از تلاش های جمهوری اسلامی ایران برای کمک به سیل زدگان پاکستان و همچنین کمک به ملت های عراق و افغانستان قدردانی کرد.

کرمی راد افزود: دکتر صالحی مطالبه جمهوری اسلامی ایران در خصوص روشن سرنوشت عسگری دیپلمات ربوده شده ایرانی و همچنین امام موسی صدر و 4 دیپلمات ربوده شدن ایران در لبنان را مطرح کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: کلینبرگ نیز قول داد که در این خصوص پیگیری های خود را ادامه داده و به محض حصول نتیجه گزارش آن را به جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد.

کرمی راد همچنین در خصوص دیدار صالحی با اشتون گفت: خانم اشتون از مدتها پیش درخواست ملاقات با آقای صالحی را داده بود که این اتفاق در حاشیه نشست شورای حقوق بشر صورت گرفت. نمایندگان کشورهای مختلفی نیز همچون خانم اشتون به دلیل آشنایی با مواضع و دیدگاههای صالحی که به تازگی در پست وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران منصوب شده درخواست ملاقات با ایشان را دارند.

کرمی راد همچنین فضای دیدار وزیر خارجه ایران و رئیس کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بسیار خوب و مثبت ارزیابی کرد و در خصوص مسائل مطرح شده در این دیدار گفت: صالحی فناوری هسته ای صلح آمیز ایران را در چارچوب اعتقادات دینی ملت ایران و در چارچوب فعالیت های صلح آمیز ارزیابی کرد.

وی افزود: آقای صالحی به خانم اشتون گفت بنده خود از ابتدا در جریان فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران بوده ام و به عنوان کارشناس این رشته تاکید می کنم که جمهوری اسلامی ایران همواره در چارچوب های صلح آمیز از حقوق خود در این زمینه استفاده کرده است.

کرمی راد در خصوص اظهارات اشتون نیز افزود: خانم اشتون بر لزوم موضوع اعتماد سازی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که صالحی نیز در پاسخ به وی به اقدامات اعتماد ساز ایران در گذشته اشاره کرد.