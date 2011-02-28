  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۲۱

سه رشته جدید در دانشگاه آزاد مشهد دایر شد

سه رشته جدید در دانشگاه آزاد مشهد دایر شد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: سه رشته جدید با تصویب شورای گسترش آموزش عالی به رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اضافه شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا اشرف زاده ظهر دوشنبه، با اعلام این مطلب به خبرنگاران گفت: این سه رشته شامل زبان فرانسه گرایش ادبی، مهندسی متالوژی و مواد، متالوژی استخراجی و مهندسی کشاورزی، مهندسی فضای سبز در مقطع کارشناسی است.

وی با اعلام اینکه ثبت نام کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی از روز پنج شنبه 5 اسفند ماه آغاز خواهد شده است گفت: این ثبت نام به مدت 3 هفته تا 19 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

وی گفت: داوطلبان شرکت در کنکور این دانشگاه می توانند با مراجعه به سایت مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.org نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
 

کد مطلب 1263804

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها