سه رشته جدید در دانشگاه آزاد مشهد دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا اشرف زاده ظهر دوشنبه، با اعلام این مطلب به خبرنگاران گفت: این سه رشته شامل زبان فرانسه گرایش ادبی، مهندسی متالوژی و مواد، متالوژی استخراجی و مهندسی کشاورزی، مهندسی فضای سبز در مقطع کارشناسی است.

وی با اعلام اینکه ثبت نام کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی از روز پنج شنبه 5 اسفند ماه آغاز خواهد شده است گفت: این ثبت نام به مدت 3 هفته تا 19 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

وی گفت: داوطلبان شرکت در کنکور این دانشگاه می توانند با مراجعه به سایت مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.org نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

