سه منطقه جدید به مناطق تحت مدیریت چهارگانه زیست محیطی پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسن عباس نژاد بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه تالاب "کانی برازان" در مهاباد، تالاب" سد نوروزلو" در میاندوآب و دشتهای " سوتاو" و" حمامیان" در بوکان به شبکه مناطق تحت مدیریت چهارگانه در آذربایجان غربی پیوستند افزود: این اقدام در راستای اجرای بند سه مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت مبنی بر ارتقای سطح مناطق، دو تالاب استان به همراه زیستگاه میش مرغ در شهرستان بوکان به استان انجام شد .

وی با بیان اینکه با این اقدام، درجه حفاظتی این مناطق افزایش می یابد و مقرارت و قوانین محیط زیستی در خصوص سه منطقه مذکور با قدرت بالا اعمال می شود اظهارداشت: در این راستا تالاب کانی کانی برازان به عنوان پناهگاه حیات وحش، تالاب سد نوروزلو به عنوان منطقه حفاظت شده و دشت سوتاو و حمامیان شهرستان بوکان به عنوان پناهگاه حیات وحش به این شبکه پیوستند.

تالاب کانی برازان نخستین سایت پرنده نگری کشور و یکی از مهمترین تالابهای اقماری جنوب دریاچه ارومیه است که زیستگاه پر ارزشی را برای پرندگان آبزی به شمار می رود.

تالاب سد نوروزلو نیز در محور میاندوآب به بوکان با وسعت 1150 هکتار از مناطق مهم و پر ارزش در زمینه پرندگان و حیات وحش محسوب می شود.

دشت سوتاو و حمامیان نیز از پناهگاه های مهم حیات وحش محسوب می شوند که پرنده نادر و تحت حفاظت و در حال انقراض میش مرغ در آن منطقه زندگی می کنند.